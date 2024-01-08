Sokak köpekleriyle ilgili reçeteyi Murat Kurum verdi! Başkan olursa sahipsiz sokak hayvanları sorununu böyle çözecek!

AK Parti'nin dün açıklanan İstanbul Büyükşehir Belediye başkan adayı Murat Kurum seçim çalışmalarına hızlı bir şekilde start verdi. Bu kapsamda İstanbul Fatih'te sahaya inen Kurum, kıraathaneleri ziyaret gerçekleştirerek, Türkiye'de artık milli güvenlik sorunu haline gelen vahşi sokak hayvanları için eylem planını aktardı.

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Sokak köpekleriyle ilgili reçeteyi Murat Kurum verdi! Başkan olursa sahipsiz sokak hayvanları sorununu böyle çözecek!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı olarak açıkladığı Murat Kurum, seçim çalışmalarına başladı.

Kurum, önce Eyüpsultan'da sabah namazını kıldı, ardından Fatih Sultan Mehmet Han'ın türbesini ziyaret ederek dua etti.

İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan ve partililer ile Fatih’te ziyaretlerine devam eden Murat Kurum, bir kıraathanede gençlerin sorularını cevapladı.

Gençlerin belediye yönetiminde söz sahibi olacağını söyleyen Kurum, “Her şeyi beraber yapacağız. Biz 16 milyon İstanbullu kardeşimizle birlikte yapacağız. Ben belediye başkanı olmayacağım onların bir kardeşi olacağım. Bakanlık dönemizde de o şekilde çalıştık, genel müdürlük dönemizde de nasıl çalıştıysak öyle çalışacağız. Gençlerin buradaki sürece dahil olmaları. Eminiz ki gençler bizden daha iyisini yapacaktır. Bu altyapıyı hep birlikte hazırlayacağız. İstanbul’u güzelleştirecek, sizlerin geleceğe umutla bakacak adımları hep birlikte atacağız.” dedi.

Sokaktaki başıboş hayvanlarla ilgili yapılacakları anlattı

Gençlerin sokak hayvanları ile ilgili sorularını yanıtlayan Kurum, “Burada tüm gücümüzle deprem dönüşümünü yapmak zorundayız. Bunu da hep birlikte, kadınlarımızla yapacağız. Bu çok önemli bir konu. Sokak hayvanı - insan çatışması haline getirmeye gerek yok. Biz bu manada Cumhurbaşkanımız da ifade ettiler; hayvan barınaklarının sayısını artırmak zorundayız. İstanbul’da hayvan barınağına ait bir yatırım yapılmamış. Bir taraftan sokak hayvanları çoğalırken diğer taraftan buna ilişkin bir çözüm ortaya koymak zorundayız. Bunu izleyen, seyreden tarafta olamayız. Bununla ilgili sokak hayvanlarına hayvan bakım alanları yapacağız. Bunu sokak hayvanları olarak değerlendirmemek lazım. Evcil hayvanların sahipleneceği alanlar olarak bakmak lazım. Her ilçemizde İstanbul genelinde de bir Anadolu bir Avrupa Yakası'nda olmak üzere büyük hayvan barınaklarını inşa edip sokaktaki sahipsiz yavrularımızı o hayvan barınaklarında bakacağız. Orada kadınlarımıza, çocuklarımıza tehdit olmaktan çıkaracağız. O hayvan barınaklarında onların rehabilitasyonlarını yapacağız.” şeklinde konuştu.

"sokak hayvanları problemini ortadan kaldıracağız"

Sokak hayvanı sorununu çözeceğini söyleyen Kurum, “Bunlara bakacağız, tedavilerini yapacağız, sahiplendireceğiz. Burada 10 tane gencimiz var. Her birimiz bir sokak hayvanını sahiplense sokakta hayvan kalmaz. Ama biz onlara bakacağız, aşılarını yapacağız. Gerekirse kısırlaştırma süreçlerini takip edeceğiz. Zaten bir zaman sonra bu sokak hayvanı sorunu ortadan kalkacak. Önemli olan buna ilişkin adımı atmaktır, ortaya irade koymaktır. Biz 1 Nisan sabahı bu iradeyi ilçe belediye başkanlarımızla birlikte ortaya koyacağız. Çok kısa vadede de hayvan barınaklarının inşasını gerçekleştirip İstanbul’daki sokak hayvanları problemini ortadan kaldıracağız. Ne sokak hayvanları insanlara tehdit olacak ne de insanlarımızla hayvanlarımız arasında böyle bir sorun yaşanmasına müsaade edeceğiz. Hayvanlarımızı koruyacağız onlarda Allah’ın bize emanetleri, onları koruyacağız. Hayvan barınaklarına çocuklarımızı götürüp orada hayvan sevgisini aşılayacağız." ifadelerini kullandı.

Murat Kurum, daha sonra başka bir kıraathaneye girerek vatandaşlarla sohbetine devam etti.

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