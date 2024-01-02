2024 üç aylar ne zaman, hangi ayda başlıyor, ne zaman bitiyor? Diyanet 2024 üç aylar takvimi ve dini günler

Üç aylar Müslümanların çok önemsediği içinde Recep, Şaban ve Ramazan aylarının bulunduğu ve içinde birçok kandiller bulunduğu çok mübarek aylardır. Müslümanlar bu ayları ibadetlerle geçirmek ve hazırlık yapmak için üç ayların ne zaman başlayacağını merak ederek araştırmaktadır. Peki 2024 üç aylar ne zaman, hangi ayda başlıyor, ne zaman bitiyor? Diyanet 2024 üç aylar takvimi ve dini günler.

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2024 üç aylar ne zaman, hangi ayda başlıyor, ne zaman bitiyor? Diyanet 2024 üç aylar takvimi ve dini günler

Üç aylar, Müslümanlar için çok önemli aylardan biri olup bu aylar dini ibadetlerle dolu dolu geçirilen aylardır. Recep, Şaban ve Ramazan aylarının içinde bu ayda Regaip, Miraç ve Berat kandilleri ile Kadir Gecesi gibi özel gecelerin idrak edilmektedir. Müslümanlar, üç aylarda, oruç tutma, Kur'an-ı Kerim okuma ve sadaka verme gibi ibadetlere daha çok yönelinmesi tavsiye ediliyor. Bu manevi ruhu ve duyguyu yaşamak için üç ayların başlangıcını merak edilerek araştırmaktadır. Peki 2024 üç aylar ne zaman, hangi ayda başlıyor, ne zaman bitiyor? Diyanet 2024 üç aylar takvimi ve dini günler.

ÜÇ AYLAR BU YIL HANGİ AYA DENK GELİYOR?

Üç aylar, İslam dininde birçok vatandaşın beklediği günler arasında yer alıyor. Her yıl üç aylar, Recep ayıyla birlikte başlar ve bu ayda Regaip Kandili idrak edilir. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2024 dini günler ve kandil takvimi sonrasında, üç aylar tarihi belli oldu. Peki, üç aylar bu yıl ne zaman, hangi aya denk geliyor?

2024 üç aylar ne zaman, hangi ayda başlıyor, ne zaman bitiyor? Diyanet 2024 üç aylar takvimi ve dini günler

2024 ÜÇ AYLAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2024 dini takvimi sonrasında üç ayların başlangıç tarihi belli oldu.

Buna göre; Üç aylar, Recep ayıyla birlikte 12 Ocak 2023 Cuma günü başlayacak.

2024 KANDİL VE DİNİ GÜNLER TAKVİMİ

Üç ayların başlangıcından sonra ilk kandil, Recep ayının ilk manevi günü olan Regaib Kandili ile 11 Ocak 2024 Perşembe gecesi gerçekleşecek.

Miraç Kandili 6 Şubat 2024 Salı günü, Berat Kandili ise 24 Şubat 2024 Pazartesi günü idrak edilecek.

Gelecek yıl Ramazan ayı ise 11 Mart 2024 tarihinde başlayacak.

2024 üç aylar ne zaman, hangi ayda başlıyor, ne zaman bitiyor? Diyanet 2024 üç aylar takvimi ve dini günler

2024 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ

11 Ocak Perşembe: Regaib Kandili
12 Ocak Cuma: Üç Ayların Başlangıcı
6 Şubat Salı: Mirac Kandili
24 Şubat Cumartesi: Berat Kandili
11 Mart Pazartesi: Ramazan Başlangıcı
5 Nisan Cuma: Kadir Gecesi
9 Nisan Salı: Arefe
10 Nisan Pazartesi: Ramazan Bayramı (1.Gün)
11 Nisan Salı: Ramazan Bayramı (2.Gün)
12 Nisan Çarşamba: Ramazan Bayramı (3.Gün)
15 Haziran Cumartesi: Arefe
16 Haziran Pazar: Kurban Bayramı (1.Gün)
17 Haziran Pazartesi: Kurban Bayramı (2.Gün)
18 Haziran Salı: Kurban Bayramı (3.Gün)
19 Haziran Çarşamba: Kurban Bayramı (4.Gün)
7 Temmuz Pazar: Hicri Yılbaşı
16 Temmuz Salı: Aşure Günü
14 Eylül Cumartesi: Mevlid Kandili

KAYNAK: Bölge Gündem Haber

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