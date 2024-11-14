4 büyüklerin yayın gelirleri açıklandı! Hangi takım ne kadar kazanıyor?

Bu sezon Trendyol Süper Lig takımları kazandıkları her galibiyette 4,95 milyon lira kazanıyorlar.



82 milyon dolarlık yayın bedelinin yarısı, yayın ihale günü döviz kuru olan 31,3 liradan kulüplere dağıtılacak ve diğer yarısı güncel kur üzerinden dağıtılacak.



Süper Lig takımları, yayın gelirinden TFF ve alt ligler için ayrılan kesintiler çıkarıldığında yaklaşık 3,7 milyar lira alacak.



Bu meblağ, döviz kurunda meydana gelecek muhtemel değişikliklerle uyumlu olacak.

GELİRİN YÜZDE 46'SI PERFORMANSA GÖRE DAĞITILIYOR

Süper Lig kulüplerine ayrılan paranın %46'sı performanslarına göre dağıtılır.

Kulüpler, her galibiyette 4,95 milyon lira kazanırken, beraberliklerde bu parayı rakipleriyle paylaşıyor.

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Yayın gelirinin yüzde otuz yedisi, katılım bedeli olarak tüm takımlara dağıtılıyor.

Ligdeki 19 kulüp, bu bölümden 71,7 milyon lira kazanıyor.

GALATASARAY YAYIN GELİRİNDE DE ZİRVEDE

Süper Lig'de geride kalan 12 haftada 11 maçı kazanan Galatasaray, 31 puanla yayın geliri pastasında en büyük dilimin sahibi.

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Sarı-kırmızılı takım şu anda performanstan 51,9 milyon lira, lige katılımdan 71,7 milyon lira ve geçmiş 24 şampiyonluğundan dolayı 142,8 milyon lira kazanıyor.

Fenerbahçe, yayın geliri sıralamasında ikinci sırada 229,3 milyon lirayla, Beşiktaş ise üçüncü sırada 204 milyon lirayla ve Trabzonspor ise dördüncü sırada 138,1 milyon lirayla yer alıyor.