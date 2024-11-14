Ehliyet yenilemek isteyen elini çabuk tutsun! Randevular yüzde 100 doldu

Karayolları Trafik Yönetmeliği'nin 1 Ocak 2016 tarihinde yürürlüğe giren geçici 10'uncu maddesi, sürücü belgelerini değiştirme işlemlerinin beş yıl içinde tamamlanması gerektiğini belirtiyordu.

EHLİYET YENİLEME SÜRESİ

Kovid-19 salgını nedeniyle, 1 Ocak 2016'dan önce düzenlenen eski sürücü belgelerini değiştirme süresi İçişleri Bakanlığınca 31 Aralık 2022'den itibaren 31 Aralık 2024'e uzatıldı.

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Bu nedenle, milyonlarca sürücü için ehliyetlerin yenilenmesi 31 Aralık 2024'te sona erecek.

Ehliyetlerini yenilemeyen sürücüler, il ve ilçelerinin nüfus müdürlükleri üzerinden randevu almakta zorlanmaya başladı.

İstanbul'daki ilçe nüfus müdürlüklerinde en erken randevu ise bir hafta sonraya veriliyor.

EHLİYET YENİLEME ÜCRETİ NE KADAR?

31 Aralık 2024'e kadar eski sürücü belgeleri 15 lira karşılığında yenisiyle değiştirilebilir. Bu, 13 lira kağıt ücreti ve 2 lira vakıf payı indirimi anlamına gelir.

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1 Ocak 2025'ten sonra eski sürücü belgelerini yenilemek isteyenlerin hem sürücü belgesi harç ücretini hem de vakıf payı bedelini ödemeleri gerekecek.

2024'te B sınıfı sürücü belgesi için toplam ücret 5 bin 165 liraydı. TÜİK tarafından açıklanan Yurt İçi ÜFE verileri, 2025 yılı için yatırılması gereken tutarı belirledi.