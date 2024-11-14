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Karlı günlere hazır olun! Balkanlardan gelen kar ülkeyi teslim alacak

Hafta sonu, Balkanlardan gelen yağışlı hava ülke genelinde etkili olacak. Kayak merkezlerinde kar beklenirken Marmara Bölgesi'nde iki gün boyunca kuvvetli ve gök gürültülü yağmur bekleniyor.

Karlı günlere hazır olun! Balkanlardan gelen kar ülkeyi teslim alacak
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre, ülkenin batısının çok bulutlu olacağı tahmin ediliyor. Marmara, Kuzey ve Kıyı Ege, Batı Karadeniz ve Eskişehir ve Ankara'nın kuzeyinin sağanak yağışlı olacağı tahmin ediliyor. Diğer bölgeler parçalı ve az bulutlu olacaktır.

İzmir'in kuzey ve iç bölgelerinde, Balıkesir ve Bursa çevrelerinde yerel olarak kuvvetli yağışlar bekleniyor.

İç ve doğu bölgelerde gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

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Hava sıcaklığı: Yurt genelinde mevsim normallerine yakın olacak ve önemli bir değişiklik olmayacak.

RÜZGAR: Genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvetle esmesi beklenir.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Balıkesir'in batısı ve İzmir'in kuzey ilçeleri ile akşam saatlerinden sonra İzmir'in iç kesimleri ile Balıkesir ve Bursa'da yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden, sel ve su baskını, kıyılarda yıldırım, trafikte aksamalar ve diğer olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

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