Bakan haciz gönderilecek demişti! Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin borcu ne kadar?
Ankara Büyükşehir Belediyesi ile Sosyal Güvenlik Kurumu arasındaki gerilim giderek artıyor. SGK, eylül ayında ABB'nin prim borcunun 8,8 milyar liraya yükseldiğini bildirdi. İki kurum arasında bir anlaşma olduğu iddiasını yalanladı. Son görüşmelerde AB Başkanı Mansur Yavaş, 250 milyon liralık ödeme konusunda anlaşmaya varıldığını bildirdi.
Sosyal Güvenlik Kurumu, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin borcuna ilişkin bir açıklama yaptı.
Belediyenin borçların tecili için yaptığı başvuru, kanunda belirtilen şartları karşılamadığı için kurum tarafından reddedilmiştir.
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Teminat olarak gösterilen malların üzerinde çok sayıda haciz bulunduğu için geçerli bir teminat olmadığı iddia edildi.
Açıklamada, "Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı tarafından dile getirilen SGK ile rızaen anlaşma yapıldığına dair iddia ise doğru değildir." Kurumumuz böyle bir anlaşma yapmamıştır."dedi.
BAKAN IŞIKHAN: HACİZ GÖNDERİLECEK
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, borçlarını ödemeyen belediyelere haciz uygulanacağını bildirdi.
Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda konuşan Işıkhan, CHP tarafından yönetilen belediyelerin borçlarını en çok ödemediğine dikkat çekti ve ABB'nin 4,5 milyar liralık borcu 7 ay içinde 8,4 milyar liraya yükseldi.
Işıkhan ayrıca, belediyenin borcu ödemek veya taksitlendirmek için herhangi bir girişim yapmadığını belirtti.