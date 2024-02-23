3 kafadar çocuk çaldıkları otomobille Bursa'da yakalanınca, tehlikeli maceraları gözaltında bitti!

Bursa-Ankara karayolu İnegöl girişinde meydana gelen olayda, devriye gezen polis ekiplerinin şüphelendiği araca dur ihtarında bulundu. Dur ihtarına uymayan otomobil uzun süre kovalamanın ardından yakalandı. Otomobilin içinden 3 çocuk çıkıp koşarak kaçmaya çalıştı.

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3 kafadar çocuk çaldıkları otomobille Bursa'da yakalanınca, tehlikeli maceraları gözaltında bitti!

Bilecik'in Bozüyük ilçesinden çaldıkları otomobil ile Bursa'nın İnegöl ilçesine gelen 3 çocuk, İnegöl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kovalamaca sonucu yakalandılar. Aracı bırakıp yaya olarak kaçmaya çalışan 3 çocuk ekiplerce gözaltına alındı.

3 kafadar çocuk çaldıkları otomobille Bursa'da yakalanınca, tehlikeli maceraları gözaltında bitti!

Olay saat 01.30 sıralarında Bursa-Ankara karayolu İnegöl girişinde meydana geldi. Devriye atan ekipler, şüphelendikleri 15 NC 096 plakalı otomobilin sürücüsüne "dur" ihtarında bulundu. Ekibin "dur" ihtarına uymayan sürücü hızla kaçmaya başladı. 5 kilometre süren kovalamaca sırasında sürücü ve 2 arkadaşı aracı yol kenarında bırakıp yaya olarak kaçmaya başladılar. Ekipler 3 çocuğu da kovalamaca sonucu yakaladılar.

3 kafadar çocuk çaldıkları otomobille Bursa'da yakalanınca, tehlikeli maceraları gözaltında bitti!

Camı kırıp çalmışlar

Sürücü Miran K.'nin (15) dün öğlen saatlerinde Bozüyük ilçesinde park halindeki aracın arka camını kırıp, düz kontak yaparak çaldığı ve arkadaşları A.B. (12) ve D.A.'yı (13) da alıp İnegöl'e geldikleri ortaya çıktı.
Şahıslar gözaltına alındı.

3 kafadar çocuk çaldıkları otomobille Bursa'da yakalanınca, tehlikeli maceraları gözaltında bitti!

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KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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