Cumhurbaşkanı Erdoğan keman çalan öğrenciye eşlik etti, Çanakkale türküsü ile yüreklere dokundu

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'nın keman çalan öğrenciye eşlik ederek, Çanakkale türküsünü söylediği bir video yayınladı. Öğrenciyle sohbet eden Erdoğan, ona ut çalmayı da öğrenmesini tavsiye etti.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan keman çalan öğrenciye eşlik etti, Çanakkale türküsü ile yüreklere dokundu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Denizli'de keman çalan öğrenciye eşlik ederek Çanakkale türküsünü söyledi. Yetenekli öğrenciyle sohbet eden Erdoğan, ona ut çalmayı da öğrenmesini tavsiye etti.

Çanakkale türküsüyle yüreklere dokundu

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Denizli'de keman çalan bir öğrenciyle sohbet ettiği anın görüntülerini aktardı. Altun’un “Önce biraz müzik, sonrasında tatlı bir sohbet” başlığıyla yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Denizli’de düzenlenen mitingin ardından Gazi Mustafa Kemal Bulvarı’nda halkı selamlarken yaşanan renkli anlar yer aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan keman çalan öğrenciye eşlik etti, Çanakkale türküsü ile yüreklere dokundu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Denizli programı esnasında karşılaştığı bir kız öğrenciyi Cumhurbaşkanlığı otobüsüne davet etti. Öğrencinin kemanı ile çaldığı Çanakkale türküsüne sesiyle eşlik eden Erdoğan ile öğrenci arasına keyifli bir müzik sohbet gerçekleşti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan keman çalan öğrenciye eşlik etti, Çanakkale türküsü ile yüreklere dokundu

6’ncı sınıf öğrencisi olan ve 4 yıldır keman çalan Denizli Büyükşehir Belediyesi Konservatuarı Çocuk Korosu üyesiyle yakinen ilgilenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Çaktırmadan bir de udu çalsan. Kemanın yanında udu da çalarsan çok iyi olur” şeklinde tavsiyede bulundu. Erdoğan, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan ve annesinden, yetenekli öğrenciyle ilgilenmelerini istedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan keman çalan öğrenciye eşlik etti, Çanakkale türküsü ile yüreklere dokundu

Keman çalan konservatuar öğrencisiyle de sohbet eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, öğrenciden eğitim ve aile durumuna ilişkin bilgiler aldı.

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KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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