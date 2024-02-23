Rusya ve ABD arasında küfür gerilimi! Rusya, ABD'ye protesto notası verdi

ABD Başkanı Joe Biden'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e hakaretlerinin ardından Rusya'dan tepki geldi. Rusya'nın Washington Büyükelçisi Anatoly Antonov yaptığı açıklamada, ABD'ye protesto notası vererek uyardıkları ifade edildi.

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Rusya ve ABD arasında küfür gerilimi! Rusya, ABD'ye protesto notası verdi

ABD Başkanı Joe Biden'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yaptığı konuşmada küfretmesinin ardından iki ülke arasındaki ilişkiler gerginleşti.

ABD'ye nota verdi

Rusya'nın Washington Büyükelçisi Anatoly Antonov yaptığı açıklamada, ABD'ye protesto notası gönderdiklerini duyurarak, "Dışişleri Bakanlığı bu sabah mesaiye başlar başlamaz ABD liderliğinin Rusya Devlet Başkanı'na hakaretlerinin çirkin doğası ve kabul edilemezliği nedeniyle ABD Dışişleri Bakanlığı'na güçlü bir protesto notası gönderdi" dedi.

Biden'ın yaptığı konuşmayı da eleştiren Antonov, "Açıkçası, kaba ve küfür gibi açıklamalar, günümüz tarihi şartlarında dünya için bu kadar gerekli olan stratejik güvenliği güçlendirmeye hizmet etmiyor" ifadelerini kullandı.

Ne olmuştu?

Biden, California eyaletinin San Francisco kentinde katıldığı bağış etkinliğinde bazı liderler nedeniyle nükleer çatışma yaşanması konusunda endişeler olduğunu ifade etmişti. Putin'in "çıldırmış biri" olduğunu belirten Biden, Putin'e karşı ağır ifade kullanarak küfretmişti. Biden, daha sonra insanlığa yönelik varoluşsal tehdidin ise "iklim" olduğunu söylemişti.

Kremlin'den tepki: Putin size hiç kaba bir kelime kullandı mı?

Biden'ın Putin'e yönelik sözlerine Kremlin'den tepki gecikmemiş, Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov yaptığı açıklamada, "Putin size hitap ederken hiç kaba bir kelime kullandı mı? Kullanmadı. Bu nedenle bu tür ifadelerin ABD'yi küçük düşürdüğünü düşünüyorum. Bu tür kelimeler, kullananların itibarını zedeliyor" demişti.

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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