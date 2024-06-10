3 ay ertelemeli kredi fırsatı! Gelir belgesiz kefilsiz kredi başvurusu

Yapı Kredi'nin yeni bayram kredisi kampanyasından yararlanmak isteyenler, Yapı Kredi Mobil veya Bireysel İnternet Şubesi aracılığıyla basit bir şekilde başvuru yapabilirler. Gelir belgesi veya kefil olmadan yapılan başvurular hızlı bir şekilde değerlendirilip onaylanır.

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Müşteriler, kampanya kapsamında sunulan krediyi üç ay erteleme fırsatına sahiptir. Müşteriler, tatil alışverişlerini yaparken ödemelerine üç ay sonra başlayabildikleri için bunu yapabileceklerdir. Bu da müşterileri tatil öncesi para planlama konusunda çok rahatlatıyor.

Başvuru

Bayram kredisi kampanyasından yararlanmak isteyenler, internet üzerinden basit bir şekilde başvuru yapabilirler. Başvurular hızla değerlendirilip onaylanır ve müşterinin hesabına anında kredi tutarı gönderilir. Bu sayede müşteriler tatil öncesi finansal desteği hızlıca alabilirler.