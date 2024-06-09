Ziraat Bankası yeni kampanyayı duyurdu! Şartı sağlayana 8 bin TL verilecek

Ziraat Bankası, müşterileri için yeni bir kampanya başlattı. Kampanya, Ziraat Bankası Bankkart kredi kartı veya banka kartı ile yapılan alışverişlerde çeşitli ödüller sunacaktır. Turistica üzerinden belirli tutarlarda yapılan alışverişler kampanya kapsamındadır.

Bu kampanyadan yararlanmak için Touristica ile Ziraat Bankası Bankkart veya banka kartı ile belirli tutarlarda alışveriş yapmanız gerekiyor.

25.000 TL ile 50.000 TL arasında yapılan alışverişlerde 2.500 Bankkart Lira, 50.000 TL ile 100.000 TL arasında yapılan alışverişlerde ise 5.500 Bankkart Lira ve 100.000 TL ve üzeri olan alışverişlerde ise 8.500 Bankkart Lira mevcuttur. Peşin fiyatına 9 taksit seçeneği de mevcuttur.

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Kampanya 30 Haziran'a kadar geçerli olacak. 8 Temmuz'da kazanılmış Bankkart Liralar kartlara yansıtılacak ve 12 Ağustos'a kadar kullanılabilecek. 13 Ağustos'ta kullanılmayan Bankkart liraları iade edilecektir. Kampanyada bir müşteri en fazla 8.500 Bankkart Lira kazanabilir.

Kampanya Şartları ve Koşulları: Kampanyaya katılmak için Ziraat Bankası tarafından belirlenen koşulları karşılamak gerekir. Sadece Touristica ile yapılan satın alımlar bu kampanyanın kapsamındadır. Bankkart liraları sadece belirli bir süre içinde kullanılabilir. Bu süre bittiğinde kullanılmayan liralar geri alınacaktır.

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Ziraat Bankası'nın sunduğu bu kampanya, müşterilerin yaz tatili alışverişlerini çekici hale getiriyor. Bir şeyler satın alırken ödül kazanma fırsatını kaçırmayın ve kampanyadan en iyi şekilde yararlanın. Bu kampanya sayesinde hem ihtiyaçlarınızı karşılayabilir hem de para kazanabilirsiniz.

Bu kampanyadan yararlanmak için Touristica'da alışveriş yapmak için Ziraat Bankası Bankkart kredi kartınızı veya banka kartınızı kullanmanız yeterli. Daha fazla bilgi için Ziraat Bankası'nın resmi web sitesini ziyaret edin.

Ziraat Bankası'nın sunduğu bu kampanya, müşterilerine büyük avantajlar sağlıyor. 26 gün içinde yapılacak alışverişlerle kazanılacak Bankkart Liralar sayesinde yaz tatiliniz için daha fazla para kazanabilirsiniz.