Araç sürücüleri plaka sistemi değişiyor! Bunu yapmayan araçlar muayeneden geçemeyecek

1 Ocak'tan itibaren yürürlüğe giren bir düzenleme, araç plakalarının ne ölçüde olması gerektiğini düzenledi. Bu standartlara uymayan plaka sahipleri, muayene sırasında sorun yaşayabilirler.

Plakaları muayeneden geçmemiş veya önemli kusurları olan araç sahipleri, plakalarını değiştirmek zorunda kalabilirler. Bununla birlikte, bu değişimin gerekli olup olmadığı netlik kazanmamıştır.

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Karekod uygulaması, sahte ve korsan plakaların önüne geçmek için geliştirilmiştir. Plaka basımında teslim alan kişinin kimlik numarasını sisteme girmesini ve bazı belgeleri düzenlemesini gerektiren bu uygulamanın bir parçasıdır.

Yeni düzenlemeler, trafiği daha güvenli hale getirmek ve sahte plakaların kullanılmasını önlemek için tasarlanmıştır. Plakaların belirli standartlara uyması, trafik kurallarının daha etkili bir şekilde uygulanmasına yardımcı olacaktır.

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Bu düzenlemeler, araç sahipleri için çok önemli bir uyum sürecini içerir. Gelecekteki muayenelerde sorunlar, plakaların belirtilen standartlara uygun hale getirilmesiyle önlenecektir.