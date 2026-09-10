21. Uluslararası Geleneksel El Sanatları Festivali Başladı

Pendik Belediyesinin bu yıl 21.sini düzenlediği “Uluslararası Geleneksel El Sanatları Festivali” başladı. Bir hafta sürecek festivalde 11 farklı ülkeden 57 usta sanatçı, iğne oyasından ahşap oyuncağa yüzlerce el emeği ürünü sanatseverlerle buluşturacak. Festivalin açılış töreninde konuşan Belediye Başkanı

Ahmet Cin: “11 ülkeden sanatçılarımızın katıldığı ve çok sayıda yerli sanatçılarımızın da olduğu ve gerçekten geleceğe aktarmamız gereken bir kültürün de bugün tekrar bir yenisini başlatmış olacağız.” dedi.

Pendik Belediyesi tarafından bu yıl 21. kez düzenlenen Uluslararası Geleneksel El Sanatları Festivali’nin açılış töreni, Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin, AK Parti İstanbul Milletvekili Yahya Çelik, AK Parti Pendik İlçe Başkanı Özer Sarıkaya, Arhavi Belediye Başkanı Turgay Ataselim ve vatandaşların katılımıyla gerçekleştirildi. 7-13 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek festival kapsamında vatandaşlar; usta sanatçıların canlı performanslarını izleme, halk oyunları ve konserlerle keyifli vakit geçirme, söyleşi ve atölye çalışmalarına katılma fırsatı bulacak. Festival alanında kurulan sergide ise geleneksel el sanatlarının farklı örnekleri yakından incelenebilecek.

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“Geleceğe aktarmamız gereken bir kültürün de bugün tekrar bir yenisini başlatmış olacağız”

Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin, açılışta yaptığı konuşmada festivalin önemine vurgu yaparak şu ifadeleri kullandı: “Pendik’te Sonbahar ayağında kültür ve sanat etkinlikleri noktasında başlatmış olduğumuz kahve festivalimiz yaklaşık 140.000 üzerinde vatandaşımızın katılımıyla tamamlandı. Şimdi inşallah 21.sini gerçekleştirdiğimiz Geleneksel El Sanatları Festivalimizi de yine sizlerle beraber başlatmanın mutluluğunu yaşıyoruz. 11 ülkeden sanatçılarımızın katıldığı ve çok sayıda yerli sanatçılarımızın da olduğu ve gerçekten geleceğe aktarmamız gereken bir kültürün de bugün tekrar bir yenisini başlatmış olacağız. Buradaki etkinlikte katkı sunan yurt içinden ve yurt dışından gelen tüm kardeşlerimize, sanatçılarımıza ben teşekkürlerimi sunuyorum. İnşallah güzel bir festivali hep beraber gerçekleştirmiş olacağız. Önceki yıllarda oluşturulan bu dostlukları daha da pekiştirerek gelecek nesillere aktarmanın gayreti içinde olacağımızı buradan bir kez daha ifade etmek istiyorum.

“Hem belediye başkanımıza hem değerli ekibine çok teşekkür ediyoruz”

Törende konuşan AK Parti İstanbul Milletvekili Yahya Çelik: “Hem belediye başkanımıza hem değerli ekibine çok teşekkür ediyoruz Pendik’imize böyle güzel etkinlikleri kazandırdığı için. Kahve Festivaline başkanımız da belirtti 140 bin kişi katıldı. İnşallah hem yurt dışından gelen hem yurt içinden gelen değerli sanatçılarımızın emeklerini görmeye 140 binin de üzerinde hem Pendikli hem de İstanbullu hemşehrilerimiz buraya katılırlar. Kültür alanında hem belediyemizin yapmış olduğu etkinlikler hem bakanlıklarımızın yapmış olduğu etkinlikler çok güzel ilerliyor. Ben hepinize katılımınızdan ötürü özellikle yurt dışından festivalimize katılan başta ustalarımız olmak üzere tüm emek verenlere, emekçilere çok teşekkür ediyorum.” ifadelerini kullandı.

11 ülkeden 57 usta sanatçı, 45 sanat dalı

Bu yıl 21.si düzenlenen Uluslararası Geleneksel El Sanatları Festivali’nde 11 farklı ülkeden toplam 57 usta sanatçı ağırlanıyor. Bulgaristan, İran, Kazakistan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Kırgızistan, Macaristan, Makedonya, Özbekistan, Ukrayna, Senegal ve Türkiye’den sanatçıların katıldığı festivalde 45 farklı sanat dalından eserler yer alıyor.