Tuzla’nın tarihi sokaklarında 4 kadın personel görev yapacak

Tuzla Belediyesi tarafından hayata geçirilen yeni çalışma kapsamında 4 kadın personel, ilçenin tarihi bölgelerinden 40 Pafta’da göreve başladı. Cami ve Postane mahallelerini kapsayan bölgede görev yapacak personel, her gün cadde ve sokakların temizliğini gerçekleştirecek.

Tuzla Belediyesi, ilçenin tarihi merkezlerinden 40 Pafta’da temizlik çalışmalarını daha düzenli yürütmek amacıyla 4 kişilik yeni ekip oluşturdu. Sabah 06.30’da mesaiye başlayan ekip, 15.30’a kadar bölgede çalışmalarını sürdürecek.

Tuzla’nın “köyiçi” olarak da bilinen 40 Pafta bölgesi, tarihi yapıları ve geleneksel yerleşim dokusuyla ilçenin önemli kültürel miras alanları arasında yer alıyor. Kentsel sit alanı niteliğindeki bölgede Tuzla Belediyesi tarafından geçmiş yıllarda tarihi yapıların restorasyonu, tarihi çeşmelerin yenilenmesi ve kentsel tasarıma yönelik çalışmalar gerçekleştirildi. Bölge, düzenlenen kültürel etkinliklerle de ilçe sakinlerinin buluşma noktalarından biri oldu.

Yeni ekiple birlikte belediye, tarihi dokunun bulunduğu 40 Pafta’da günlük temizlik çalışmalarını düzenli olarak sürdürecek.

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“ÇOK MUTLUYUM”

Göreve başlayan personellerden Nurcan Yurtsever, ilk iş gününde yaptığı açıklamada, “Çok mutluyum, başkanıma çok teşekkür ederim. Bugün işbaşı yaptım, meydanda temizlik işine başladım. Bu proje çok güzel olmuş. Sadece erkeklerin değil, kadınların da bu işleri yapması çok güzel bir şey. Başkanımıza böyle güzel bir işi kadınlara sunduğu için tekrar teşekkür ediyoruz” dedi.

Personelden Gurbet Koçak ise projeyi duyduğunda çalışmaya katılmak istediğini belirterek, “Bu projeyi duyunca çok sevindim ve katılmak istedim. Yeni bir deneyim, yeni bir projede yer almaktan dolayı çok mutluyum. Ekip arkadaşlarımızla sahada çalışmamızı yaptık. Çok memnun ve mutlu olduk. İnşallah daha da ileriye götürürüz. Yeni arkadaşlar ediniriz, daha temiz bir çevre için hep birlikte çalışırız. Bu imkânı bize sunduğu için başkanımıza çok teşekkür ederim” diye konuştu.

Tuzla Belediye Başkanı Av. Eren Ali Bingöl yönetimindeki Tuzla Belediyesi, ilçe genelinde temizlik ve çevre düzenleme çalışmalarını sürdürürken, tarihi dokusuyla öne çıkan bölgelerdeki çalışmalarını da sürdürüyor. 40 Pafta’da görevlendirilen yeni ekiple bölgedeki temizlik hizmetlerinin daha düzenli yürütülmesi hedefleniyor.