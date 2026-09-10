Tutuklu belediye başkanının yasak aşkından itiraflar peş peşe geldi: Odayı şoförü adına tuttu, birlikte kaldık

Yolsuzluk operasyonunda tutuklanan Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin'in sevgilisi Sultan Acar’ın savcılık ifadesi ortaya çıktı. İşte, dikkat çeken detaylar...

İfadesinde Yetişkin’den defalarca para aldığını kabul eden Acar, ödemelerin makam şoförleri üzerinden yapıldığını, ev kirası ile araç alımının da Yetişkin tarafından karşılandığını aktardı. Otellerde birlikte kaldıklarını doğrulayan Acar, Yetişkin’in ricasıyla bir şirkette çalışmadığı halde sigortalı gösterildiğini itiraf etti.

Seferihisar Belediyesine yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturmasında tutuklanan Belediye Başkanı İsmail Yetişkin ile sevgilisi Sultan Acar arasındaki para trafiği, şoförler üzerinden yapılan teslimatlar ve naylon sigorta ayrıntıları deşifre oldu. Acar’ın savcılık ifadesi ve WhatsApp yazışmaları soruşturma dosyasına girdi.Seferihisar Belediyesi'ne karşı yürütülen yolsuzluk operasyonu kapsamında tutuklanan Belediye Başkanı İsmail Yetişkin’in, aynı soruşturmada para trafiği tespit edilen sevgilisi Sultan Acar ile yaptığı WhatsApp görüşmeleri ve Acar’ın savcılıktaki şüpheli ifadesi soruşturmanın seyrini ortaya koydu.

Dosyada; şoförler aracılığıyla yürütülen nakit transferleri, konaklama detayları ve naylon sigorta işlemleri tek tek yer aldı. Ayrıca İsmail Yetişkin’in talebi doğrultusunda Sultan Acar’ın Zeki Seyyar’a ait şirkette 2 yıl boyunca sigortalı gösterildiği ve adında 210.428,61 TL sigorta primi tahakkuk ettirildiği belirlendi.

"ŞOFÖRLER ARACILIĞIYLA BİRÇOK KEZ PARA ALDIM"

Sultan Acar savcılık ifadesinde, İsmail Yetişkin ile sevgili olduklarını kabul ederek birliktelikleri süresince Yetişkin’den defalarca para istediğini ve aldığını beyan etti. Paraların bir kısmını elden teslim aldığını, bir kısmının ise Yetişkin’in talimatıyla şoförleri tarafından getirildiğini belirten Acar; teslimatlarda Aykan, Deniz ve Serter isimli şoförlerin kullanıldığını aktardı. Parayı en sık getiren Aykan Dalbudak’ın öz kardeşi ve aynı zamanda Yetişkin’in makam şoförü olduğunu doğruladı.

Dava dosyasına giren WhatsApp kayıtlarında Acar’ın "Aşkım Aykan’ı ne zaman göndereceksin?" mesajına Yetişkin’in "Aşkım şimdi çıktı yola geliyor" yanıtını verdiği, ardından Acar’ın "Aşkım para için teşekkür ederim" ve "Aykan geldi şimdi aldım" şeklinde mesajlar attığı görüldü.

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300 BİN TL LÜKS KONUT KİRASI VE OTOMOBİL DESTEĞİ

Acar ifadesinde, Folkart Vega’daki evinin kirası ve diğer kişisel ihtiyaçları için İsmail Yetişkin’in kendisine 300 bin TL parayı elden teslim ettiğini ve bu para ile 6 aylık kirayı bankadan ödediğini anlattı. Yazışmalarda ise Acar’ın "Çarşamba günü gelirken bana 300 bin TL getir" dediği, parayla kredi kartlarını kapatacağını belirttiği tespit edildi.Bir başka yazışmada Acar’ın ev kirası, faturalar ve ailesine para göndermek için 150 bin TL istemesi üzerine Yetişkin’in "Biliyorum aşkım, yarın hallederim" dediği kayıtlara geçti. Acar savcılıkta, söz konusu dönemde Yetişkin’in annesini kaybettiğini ancak paraya ihtiyacı olduğu için istemek zorunda kaldığını ifade etti.Öte yandan Acar, Mart 2025’te 765 bin TL bedelle satın aldığı beyaz Renault Clio markalı aracın ilk 300 bin TL’lik kısmını İsmail Yetişkin’in karşıladığını, kalan tutarı ise kendisi ve şoför kardeşi Aykan’ın ödediğini açıkladı.

OTEL KAYITLARI ŞOFÖRLERİN ÜZERİNE YAPILMIŞ

Antalya ve Muğla/Bodrum başta olmak üzere farklı şehirlerde yapılan konaklamalara dair incelemeleri kabul eden Acar, gösterilen otel kayıtlarının tamamının doğru olduğunu bildirdi. Bazı seyahatlere Seferihisar Belediyesine ait Skoda marka resmi araçla gidildiğini anlatan Acar, giderlerin çoğunlukla Yetişkin tarafından nakit ödendiğini belirtti. Konaklama kayıtlarında şoförler Aykan Dalbudak ve Serter Özboyuk ile aynı odada görünmesine ilişkin soruya ise Acar; Yetişkin’in seyahatlerde genellikle iki oda tuttuğunu, kayıtlarda farklı isimler yer alsa da gerçekte Yetişkin ile aynı odada kaldıklarını söyledi. WhatsApp mesajlarında Yetişkin’in "Aykan’la seni bir oda olarak alacağız, ben seninle kalacağım" ifadeleri de bu durumu doğruladı.

FİİLEN ÇALIŞMADAN SAHTE SİGORTA YAPILDI

Soruşturmanın dikkat çeken başlıklarından biri de Acar’ın SGK kaydı oldu. WhatsApp yazışmalarında Yetişkin’in "Aşkım Zeki yanımda, senin sigortanın ay sonunda yattığını söylüyor" mesajını değerlendiren Acar, İsmail Yetişkin’in ricasıyla Zeki Seyyar’a ait işyerinde sigortalı gösterildiğini, ancak bu işyerinde fiilen hiç çalışmadığını ve Zeki Seyyar’ı hayatında sadece bir kez gördüğünü açıkça itiraf etti.

BELEDİYEYE GELEN İCRA VE KUMAR GÖRÜNTÜLERİ

Dosyada yer alan 3 Ekim 2025 tarihli yazışmada Yetişkin’in "Aşkım benim başıma icra getirdiler... Dün ben yokken belediyeye gelmiş 460 bin TL" dediği, Acar’ın ise "Para isteseler veriyorsun sen zaten her seferinde" yanıtını verdiği görüldü. Bir diğer mesajda Yetişkin’in yurt dışından rulet masası fotoğrafı göndererek 200 Euro kâr ettiğini belirttiği, Acar’ın ise "Aşkım kumara mı düştün yine?" dediği kayıtlara girdi. Yetişkin’in günlük programını anlattığı bir mesajda gazeteci Uğur Dündar’ın adının geçtiği, Yetişkin'in "Uğur Dündar gelecek, onu 1 saat avutmam lazım ve nikah kıyacağım" yazdığı görüldü. Mesajda Dündar’a yönelik herhangi bir suç isnadı yer almadı.

"BELEDİYE İŞLERİNE DAHİL OLMADIM"

Sultan Acar ve avukatı, savcılık ifadesinde Yetişkin ile olan para, araç, seyahat ve konaklama ilişkisini kabul etmekle birlikte, belediyedeki ihaleler, resmi ödemeler veya rüşvet iddialarıyla bir ilgisinin bulunmadığını, yaşanan para hareketlerinin tamamen sevgililik ilişkisi kapsamında gerçekleştiğini savundu.

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