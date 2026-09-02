Başkan Ahmet Cin Bakan Kurum'u Ziyaret Etti

Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile Ankara'da bir araya geldi. Görüşmede Pendik’te devam eden projeler ve planlanan yatırımlar hakkında istişarelerde bulunulurken Başkan Ahmet Cin, Bakan Kurum'a Pendik’e yatırımlar konusunda verdiği destekten duyduğu memnuniyeti dile getirerek: "Pendik’imize gösterdiğiniz yakın ilgi ve güçlü destekleriniz için teşekkür ediyorum." dedi.

Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile Ankara’da bir araya geldi. Görüşmede Pendik’te devam eden ve planlanan projeler ile ilgili değerlendirmelerde bulunuldu. Başkan Ahmet Cin, Pendik’e yatırımlar konusunda verdiği destekten duyduğu memnuniyeti dile getirerek: "Pendik’imize gösterdiğiniz yakın ilgi ve güçlü destekleriniz için teşekkür ediyorum." şeklinde konuştu.

Bakan Kurum da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada nazik ziyaretlerinden dolayı Başkan Ahmet Cin'e teşekkür ederek "Bakanlığımızda kabul ettik. Görüşmemizde ilçemizin şehircilik ve çevre gündemi ile vatandaşlarımızın ihtiyaç ve taleplerini değerlendirdik. Nazik ziyaretleri için teşekkür ediyorum." dedi.