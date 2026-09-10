Maltepe'de hareketli dakikalar: Ev sahibi ve kiracı tartışmasında silahlar konuştu, 2 ölü, 1 ağır yaralı

İstanbul Maltepe'de bir ev sahibi ile kiracısı arasında çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve özel harekat ekipleri sevk edildi. Olayda 2 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi ise ağır yaralandı. Çevredeki hareketlilik ekipler tarafından dronla havadan takip ediliyor.

İstanbul'un Maltepe ilçesinde bir ev sahibi ile işletmeci arasında çıkan anlaşmazlık silahlı saldırıya dönüştü.

EV SAHİBİ VE KİRACI ANLAŞMAZLIĞI

Olay, saat 14.30 sıralarında Gülsuyu Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, ev sahibi ile işletmeci arasında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü.

ÖZEL HAREKAT SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine olay yerine polis, özel harekat ve sağlık ekipleri sevk edildi. Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı bölgede özel harekat polislerinin müdahalesi sürerken, ekipler çevredeki hareketliliği dronla takip ediyor.

2 KİŞİ ÖLDÜ, 1 KİŞİ AĞIR YARALI

Olayda 2 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi ise ağır yaralandı. Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları sürüyor.

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