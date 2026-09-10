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Bakan Kurum'dan önemli açıklamalar: İstanbul'da sosyal kiralık konut dönemi başlıyor!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, TOKİ'nin İstanbul'da hayata geçireceği 15 bin sosyal kiralık konut projesinde başvuru tarihi, şartlar ve ilçeleri açıkladı.

Bakan Kurum'dan önemli açıklamalar: İstanbul'da sosyal kiralık konut dönemi başlıyor!
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Bakan Kurum'dan önemli açıklamalar: İstanbul'da sosyal kiralık konut dönemi başlıyor!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, TOKİ'nin İstanbul'da hayata geçireceği 15 bin sosyal kiralık konut projesinde başvuru tarihi, şartlar ve ilçeleri açıkladı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 81 ile yayılan sosyal konut hamlesinin yanı sıra İstanbul'da hayata geçirilecek ilk kiralık konut projesinin detaylarını açıkladı.

TOKİ tarafından tüm hukuki altyapısı tamamlanan projeyle, İstanbul'da inşa edilecek 100 bin sosyal konuta ek olarak 15 bin kiralık konut vatandaşların hizmetine sunulacak.

Bakan Kurum'dan önemli açıklamalar: İstanbul'da sosyal kiralık konut dönemi başlıyor!

Proje kapsamında kiralık konutlar Ataşehir, Sancaktepe, Ümraniye, Üsküdar, Maltepe, Tuzla, Kartal, Başakşehir, Gaziosmanpaşa, Beyoğlu, Güngören ve Arnavutköy ilçelerinde planlandı. Evler 3 yıllığına kiralanacak ve bu sürenin ardından yeni hak sahipleri yeniden kura ile belirlenecek.

Kampanyadan faydalanabilmek için başvuru sahibinin 18 yaşını tamamlamış, evli ve T.C. vatandaşı olması gerektiğini söyleyen Bakan Kurum, aylık hane gelirinin 100 bin liradan az olması, en az 1 yıldır İstanbul'da ikamet ediyor olması ve tapuda kayıtlı konutunun bulunmaması şartları aranacağını belirtti.

Piyasa rayiçlerinin çok altında belirlenen başlangıç kira bedelleri daire büyüklüklerine göre şöyle şekillendi: 1+1 konutlar 10 bin lira, 2+1 konutlar 12 bin lira, 3+1 konutlar 15 bin lira ve 4+1 konutlar 18 bin liradan başlayan fiyatlarla kiraya verilecek.

Başvuruların 14 Eylül'de alınmaya başlanacağı ve hak sahiplerinin hemen tespit edileceğini söyleyen Bakan Kurum, ilk 1.071 kiralık konutun anahtarının ise Ekim ayı içerisinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla sahiplerine teslim edileceğini açıkladı.

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