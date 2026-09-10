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Rozetlerini Cumhurbaşkanı Erdoğan takacak: İki belediye başkanı daha AK Parti'ye geçiyor!

İzmir’de CHP’li Foça Belediye Başkanı Saniye Bora Fıçı ile Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız'ın partilerinden istifa ederek AK Parti’ye katılacağı iddia edildi.

Rozetlerini Cumhurbaşkanı Erdoğan takacak: İki belediye başkanı daha AK Parti'ye geçiyor!
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Rozetlerini Cumhurbaşkanı Erdoğan takacak: İki belediye başkanı daha AK Parti'ye geçiyor!

İzmir’de CHP’li Foça Belediye Başkanı Saniye Bora Fıçı ile Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız'ın partilerinden istifa ederek AK Parti’ye katılacağı iddia edildi. Telefonlarını kapatarak transfer görüşmeleri için Ankara’ya gittikleri öğrenilen iki başkanın, bu hafta düzenlenecek törenle Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın takacağı rozetlerin ardından resmen AK Parti saflarına geçmesi bekleniyor.

Rozetlerini Cumhurbaşkanı Erdoğan takacak: İki belediye başkanı daha AK Parti'ye geçiyor!

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın muhalif belediye başkanlarına yaptığı çağrının ardından, İzmir’in Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız ile Foça Belediye Başkanı Saniye Bora Fıçı’nın CHP’den istifa ederek AK Parti’ye katılacağı öne sürüldü.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın "Kapımız muhalif belediye başkanlarına açık" açıklamasının ardından kulislerde hareketlilik arttı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’a ilişkin iddiaların gündemdeki yerini koruduğu süreçte, CHP'nin kalesi olarak nitelendirilen İzmir'de iki ilçe belediye başkanının daha partilerinden ayrılarak iktidar saflarına katılmaya hazırlandığı öğrenildi.

Rozetlerini Cumhurbaşkanı Erdoğan takacak: İki belediye başkanı daha AK Parti'ye geçiyor!

TRANSFER GÖRÜŞMELERİ İÇİN ANKARA'DALAR

Foça Belediye Başkanı Saniye Bora Fıçı ile Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız’ın telefonlarını kapatarak CHP’li yetkililerin aramalarına yanıt vermediği ve transfer görüşmelerini yürütmek üzere Ankara'ya gittikleri belirtildi. İki ismin iktidar partisi yetkilileriyle yürüttükleri temaslarda anlaşmaya vardıkları iddia edildi.

Rozetlerini Cumhurbaşkanı Erdoğan takacak: İki belediye başkanı daha AK Parti'ye geçiyor!

ROZETLERİ ERDOĞAN TAKACAK

Edinilen bilgilere göre, Fıçı ve Yıldız'ın birkaç gün içerisinde CHP'den istifa dilekçelerini sunmaları bekleniyor. İki belediye başkanının bu hafta düzenlenecek törenle, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın takacağı rozetlerle resmen AK Parti’ye katılacağı ifade ediliyor.

ARACI KURŞUNLANMIŞTI

AK Parti'ye geçeceği iddia edilen isimlerden Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız, 20 Ağustos'ta silahlı bir saldırı olayıyla gündeme gelmişti. Yıldız’ın park halindeki makam aracına tabancayla ateş açılmış, yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan K.S. (21) ve S.D. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

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