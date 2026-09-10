Altın fiyatları tırmanışta: Bugün 1 gram altın, çeyrek, cumhuriyet ve ons altını ne kadar kaç TL?

Altın fiyatları, Orta Doğu'daki askeri gerilim ve ABD enflasyon verileri beklentileriyle yükselişe geçti. Yatırımım Trader CEO'su Candaş Atalay, piyasanın kaderini belirleyecek kritik noktaları ve risk-kazanç dengesini vurguladı. Atalay, Fed kararının bir yükselişi tetikleyeceğini ifade etti. Peki bugün 1 gram altın, çeyrek, cumhuriyet ve ons altını ne kadar kaç TL? İşte güncel altın fiyatları...

1 7 Altın fiyatları, Orta Doğu'daki askeri gerilim ve ABD enflasyon verileri beklentileriyle yükselişe geçti. Yatırımım Trader CEO'su Candaş Atalay, piyasanın kaderini belirleyecek kritik noktaları ve risk-kazanç dengesini vurguladı. Atalay, Fed kararının bir yükselişi tetikleyeceğini ifade etti. Peki bugün 1 gram altın, çeyrek, cumhuriyet ve ons altını ne kadar kaç TL? İşte güncel altın fiyatları... 2 7 3 7 ALTIN FİYATLARI TIRMANIŞTA 4 7 GÜNCEL ALTIN FİYATLARI 5 7 Dolar endeksindeki sakin seyrin yanı sıra Orta Doğu’da tırmanan askeri gerilim, altın fiyatlarının çarşamba gününe yükselişle başlamasını sağladı. Spot altın ons başına yüzde 1 primle 4.401 dolar seviyesine ulaşırken, gram altın ise yüzde 1 primle 6859 TL'ye yükseldi. 6 7 KRİTİK VERİ MARATONU BAŞLIYOR Yatırımcıların odak noktası bu hafta ABD’den gelecek olan enflasyon rakamlarına çevrilmiş durumda. Perşembe günü açıklanacak Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ve cuma günü duyurulacak Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), Fed’in patikası açısından belirleyici bir rol üstlenecek. Haftaya ise Fed faiz kararını açıklayacak. 7 7 SICAK ÇATIŞMALAR GÜVENLİ LİMAN TALEBİNİ CANLI TUTUYOR Diğer taraftan, ABD ile İran arasındaki askeri hatlarda gerilimin yeniden tırmanması altına güvenli liman desteği sunuyor. Husilerin Suudi Arabistan’ı hedef alan saldırıları ve ABD ile İran güçlerinin karşılıklı hamleleri, çatışmanın bölgesel çapta genişleme riskini artırdı.



