Altın fiyatları tırmanışta: Bugün 1 gram altın, çeyrek, cumhuriyet ve ons altını ne kadar kaç TL?
Altın fiyatları tırmanışta: Bugün 1 gram altın, çeyrek, cumhuriyet ve ons altını ne kadar kaç TL?
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Altın fiyatları, Orta Doğu'daki askeri gerilim ve ABD enflasyon verileri beklentileriyle yükselişe geçti. Yatırımım Trader CEO'su Candaş Atalay, piyasanın kaderini belirleyecek kritik noktaları ve risk-kazanç dengesini vurguladı. Atalay, Fed kararının bir yükselişi tetikleyeceğini ifade etti. Peki bugün 1 gram altın, çeyrek, cumhuriyet ve ons altını ne kadar kaç TL? İşte güncel altın fiyatları...