PENDEF'den Başkan Ahmet Cin'e Ziyaret

Pendik Dernekler Federasyonu (PENDEF) Genel Başkanı Murat Çevik ve yönetim kurulu üyeleri, Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin’i makamında ziyaret etti.

Kalabalık bir heyetle gerçekleştirilen ziyarette Pendik’te hayata geçirilen yatırımlar, önümüzdeki dönemde yapılması planlanan çalışmalar, STK faaliyetleri, STK binası tahsisi ve yaklaşan Memleket Günleri programı konularında fikir alış verişinde bulunuldu.

PENDEF Genel Başkanı Murat Çevik ve yönetim kurulu üyeleri, Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin ile belediye toplantı salonunda bir araya geldi. Yaklaşık 1,5 saat süren toplantıda Başkan Ahmet Cin, Pendik’te bugüne kadar gerçekleştirilen yatırımlar hakkında federasyon yönetimine bilgi verirken, önümüzdeki dönemde hayata geçirilmesi planlanan yeni projelerle ilgili de değerlendirmelerde bulundu.

“Pendik’te Daha Güzel Yatırımlar Yapacağız”

Belediye Başkanı Ahmet Cin, Pendik’in gelişimi için gerçekleştirilen çalışmalara değinerek, önümüzdeki süreçte ilçeye kazandırılacak yeni yatırımların da devam edeceğini ifade etti. Görüşmede ayrıca, kısa süre içerisinde Millet Bahçesi’nde başlaması planlanan Memleket Günleri programı hakkında da karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.

Toplantıda Pendik’te faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarının kullanımı ve STK binasıyla ilgili konular da istişare edildi. PENDEF yönetimi ile Başkan Ahmet Cin arasında Pendik’in geleceğine yönelik karşılıklı soru, görüş ve öneriler ele alındı.

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“Amacımız Pendik’e ve Pendiklilere Hizmet Etmek”

PENDEF Genel Başkanı Murat Çevik, ziyaretin ardından yaptığı değerlendirmede, federasyon olarak amaçlarının Pendik’te faaliyet gösteren tüm sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte ilçeye katkı sunmak olduğunu belirtti.

Başkan Murat Çevik, “Gerek Belediye Başkanımız Ahmet Cin gerekse PENDEF olarak ortak amacımız, Pendik’teki tüm STK’larımızla birlikte ilçemize güzel hizmetler sunmak, hemşehrilerimizi ortak değerler etrafında bir araya getirmek ve daha mutlu, daha müreffeh bir Pendik için çalışmaktır” ifadelerini kullandı.

Yaklaşık 1,5 saat süren toplantının ardından PENDEF heyeti, görüşmenin oldukça verimli ve keyifli geçtiğini belirterek Başkan Ahmet Cin’e teşekkür etti.

Başkan Yardımcıları Da Ziyaret Edildi

PENDEF Genel Başkanı Murat Çevik ve yönetim kurulu üyeleri, Başkan Ahmet Cin ile gerçekleştirilen toplantının ardından Pendik Belediyesi’nde görev yapan başkan yardımcılarını da makamlarında ziyaret etti.

Heyet sırasıyla Başkan Yardımcısı Atakan Yüce, Başkan Yardımcısı Ali Çelik, Başkan Yardımcısı Selim Bayram ve Tarık Kuruyoğlu ile bir araya gelerek Pendik’te gerçekleştirilen hizmetler hakkında görüş alışverişinde bulundu.

PENDEF yönetimi, Pendik’e kazandırılan hizmetlerden duydukları memnuniyeti dile getirirken, belediye yönetimine çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

Memleket Günleri İçin Teşekkür

Ziyaretlerde ayrıca geçtiğimiz yıl ilki gerçekleştirilen Memleket Günleri programı da gündeme geldi. Türkiye’nin yedi bölgesinden farklı kültürleri aynı çatı altında buluşturan ve Pendik’te büyük ilgi gören Memleket Günleri’nin ilçedeki hemşehri derneklerini bir araya getirmesi açısından önemli bir organizasyon olduğu vurgulandı.

PENDEF Genel Başkanı Murat Çevik ve yönetimi, geçtiğimiz yıl gerçekleştirilen Memleket Günleri’ne verdiği katkılardan dolayı Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin’e teşekkür ederek, yeni dönemde gerçekleştirilecek organizasyonun da başarılı geçmesi temennisinde bulundu.

Gerçekleştirilen ziyaretlerin ardından PENDEF yönetimi, Başkan Ahmet Cin ve belediye başkan yardımcılarıyla hatıra fotoğrafı çektirerek günü ölümsüzleştirdi.