Cami Mahallesi’ne 4 bin metrekarelik yeni yaşam alanı

Tuzla Belediyesi, Cami Mahallesi’nde Safranbolu Evleri’nin yanında 4 bin 171 metrekarelik alanda yeni bir park ve yaşam alanı projesini hayata geçiriyor. Tuzla Belediye Başkanı Av. Eren Ali Bingöl, yapımı devam eden park alanında incelemelerde bulunarak çalışmaların son durumu hakkında bilgi aldı.

Tuzla Belediyesi, ilçedeki yeşil alan ve sosyal donatı alanlarını artırmaya yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Cami Mahallesi Safranbolu Evleri yanında başlatılan 4 bin 171 metrekarelik park projesinde çalışmalar hız kazandı. Başkan Eren Ali Bingöl, yapımı süren projeyi yerinde inceleyerek teknik ekipten bilgi aldı ve alandaki çalışmaları yakından takip etti.

"MAHALLEMİZİN SOSYAL YAŞAMINA ÖNEMLİ BİR KATKI SUNACAK"

Çalışmaları yerinde inceledikten sonra açıklamada bulunan Başkan Eren Ali Bingöl, ilçenin farklı noktalarında yeşil alan ve sosyal yaşam imkânlarını artırmaya devam ettiklerini belirterek şunları söyledi:

"Tuzlamıza yeni yaşam alanları kazandırmaya devam ediyoruz. Cami Mahallemize kazandıracağımız bu yeni parkın da mahallemizin sosyal yaşamına önemli bir katkı sunacağına inanıyorum. Parkımızda çocuklarımız için oyun alanları, gençlerimiz için futbol ve basketbol sahaları, komşularımız için yürüyüş parkuru ve sosyal yaşam alanları oluşturuyoruz. Tuzla’yı birlikte güzelleştirmeye ve komşularımızın ihtiyaçlarına yanıt veren yaşam alanları oluşturmaya devam edeceğiz.”

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PROJEDE SPOR VE SOSYAL YAŞAM ALANLARI BİR ARADA

Çocuk oyun alanlarından spor sahalarına kadar her yaş grubuna hitap edecek projede 320 metrelik yürüyüş parkuru, 242 metrekarelik çocuk oyun alanı, 78 metrekarelik basketbol sahası ve 240 metrekarelik futbol sahası yer alacak. Parkta ayrıca 3 sosyal yaşam adası, oyun sokağı ve açık hava masa tenisi alanının yanı sıra ahşap pergolalar, oturma duvarları, banklar ve çöp kutuları konuşlandırılacak.