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Fenerbahçe - Roma karşısına çıkıyor! İşte, Muhtemel 11'ler, sakat ve cezalılar...

Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında İtalya'nın Roma takımını konuk edecek. İşte, Muhtemel 11'ler, sakat ve cezalılar...

Fenerbahçe - Roma karşısına çıkıyor! İşte, Muhtemel 11'ler, sakat ve cezalılar...
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Fenerbahçe - Roma karşısına çıkıyor! İşte, Muhtemel 11'ler, sakat ve cezalılar...

Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında İtalya'nın Roma takımını konuk edecek.
Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında sahasında İtalya'nın Roma takımıyla karşılaşacak.

Fenerbahçe - Roma karşısına çıkıyor! İşte, Muhtemel 11'ler, sakat ve cezalılar...

Chobani Stadı'nda saat 19.45'te başlayacak müsabakayı İspanyol hakem Jesus Gil Manzano yönetecek.

Manzano'nun yardımcılıklarını aynı ülkeden Diego Barbero ile Guadalupe Porras Ayuso yapacak. Karşılaşma, TRT 1 ve tabii'den naklen yayınlanacak.

İLK MAÇTA HEDEFİMİZ GALİBİYET!

UEFA Şampiyonlar Ligi'ne 2. eleme turundan başlayan sarı-lacivertliler, sırasıyla Gornik Zabrze, Sturm Graz ve Olimpik Lyon'u eleyerek 18 yıllık hasretini sonlandırdı.

Süper Lig'de derbide Beşiktaş'a mağlup olan Fenerbahçe, 18 yıl sonra yer aldığı UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk müsabakasında Roma'yı taraftarının önünde geçerek olumsuz havayı dağıtmayı ve "Devler Ligine" iyi başlangıç yapmayı hedefliyor.

Fenerbahçe - Roma karşısına çıkıyor! İşte, Muhtemel 11'ler, sakat ve cezalılar...

MUHTEMEL 11'LER

Fenerbahçe: Ederson, Mert, Skriniar, Ake, Brown, Greenwood, İsmail, Kante, Oğuz, Kerem, Muriç

Roma: Svilar, Mancini, Ndicka, Hermoso, Molina, Kone, Cristante, Lima, Dybala, Soule, Malen

FENERBAHÇE'DE 2 EKSİK

Fenerbahçe, Roma karşısında 2 oyuncusundan yararlanamayacak.

Sarı-lacivertlilerde UEFA'dan 2 maç men cezası alan Matteo Guendouzi'nin yanı sıra sakatlığı bulunan Marco Asensio, zorlu müsabakada takımlarını yalnız bırakacak.

LUKAKU ESKİ TAKIMINA KARŞI

Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Romelu Lukaku, forma giymesi durumunda eski takımına karşı mücadele edecek.

Kariyerinde önemli takımlarda forma giyen Belçikalı oyuncu, 2023-24 sezonunda Roma'da oynadı.

ROMA'NIN KADROSUNDA ÖNEMLİ FUTBOLCULAR VAR

İtalya'nın köklü kulüplerinden Roma'nın kadrosunda önemli futbolcular yer alıyor.

Teknik direktör Gian Piero Gasperini yönetiminde sezona "etkileyici" başlayan İtalyan temsilcisinin, 26 yaş ortalamalı kadrosunda birçok yıldız oyuncu bulunuyor.

Fransa Milli Takımı'ndan Manu Kone'nin yanı sıra yeni transfer Donyell Malen'in ön plana çıktığı Roma'nın kadrosunda Santiago Castro, Matias Soule, Rodrigo Mora ve Niccolo Pisilli gibi genç ve yetenkli oyuncular dikkati çekiyor.

Kadronun tecrübeli ismi Paulo Dybala da bu sezon performansıyla göz dolduruyor.

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