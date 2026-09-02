Pesiad Kadın Komisyonu 30 Ağustos Resepsiyonunda Önemli Temaslarda Bulundu...

​PESİAD Kadın Komisyonu Üyeleri’nden Züleyha Polat ve Semanur Alioğlu Kaşıkçı, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 104. yıl dönümü dolayısıyla İstanbul Valisi Davut Gül ve eşi Gülden Gül’ün ev sahipliğinde gerçekleştirilen 30 Ağustos Resepsiyonu’na davetli olarak katıldılar.

İstanbul protokolü ve iş dünyasını bir araya getiren bu anlamlı organizasyona katılan PESİAD Kadın Komisyonu heyeti, bölgesel projeler ve stratejik iş birliklerine yönelik önemli temaslarda bulundu.

Resepsiyonda, İstanbul Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı ve PESİAD Onur Kurulu Üyesi Şekib Avdagiç ile bir araya gelen PESİAD heyeti, İTO seçimleri kapsamında PESİAD öncülüğünde Pendik’te yürütülen saha çalışmaları ve bölgesel koordinasyon süreçleri hakkında bilgi aktardı.

​Programda otomotiv sektörünün önemli isimlerinden TOGG Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı ile de görüşen komisyon üyeleri, otomotiv ve mobilite ekosistemindeki gelişmelerin yanı sıra PESİAD’ın sektörel yapılanması çerçevesinde geliştirilebilecek iş birlikleri ile geleceğe yönelik sektörel buluşma programları üzerine karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.

Kadınların iş dünyasındaki temsil gücünü artırmayı, yeni iş birliği fırsatlarının önünü açmayı ve kurumlar arası diyaloğu güçlendirmeyi hedefleyen PESİAD Kadın Komisyonu olarak, üyelerine yeni iş birliği alanları kazandıran çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz.

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Bu vesileyle, 30 Ağustos Zafer Bayramı’mızı bir kez daha kutluyor; anlamlı program ve nazik ev sahiplikleri dolayısıyla İstanbul Valimiz Sn. Davut GÜL ve eşi Sn. Gülden GÜL Hanımefendi’ye teşekkürlerimizi arz ediyoruz.