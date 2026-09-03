Tuzla Belediyesi ekipleri sahaya indi: 17 mahallede dev tarama

Tuzla Belediyesi, vatandaşların taleplerini yerinde tespit etmek ve belediye hizmetlerini doğrudan gözlemlemek amacıyla kapsamlı saha operasyonunu başlattı. ‘Yerinde Gözlem’ projesi kapsamında görev yapan ekipler, ilçenin 17 mahallesinde sokak sokak gezerek sorunları yerinde incelemeye başladı.

Tuzla İletişim Merkezi (TİM) bünyesinde faaliyet gösteren "Tuzla’yı Dinliyorum" saha ekipleri, "Yerinde Gözlem" projesi kapsamında sahaya indi. İlçedeki 17 mahallenin tamamını kapsayan taramalarda ekipler; mahalle mahalle dolaşarak hizmet ihtiyacı duyulan noktaları yerinde inceledi ve tespit edilen aksaklıkları anında ilgili birimlere aktardı.

SORUNLARA BAŞVURU BEKLEMEDEN ANINDA MÜDAHALE

Vatandaşların başvuru yapmasını beklemeden sorunları yerinde tespit etmeyi hedefleyen çalışma kapsamında ekipler, özellikle acil müdahale gerektiren ve günlük yaşamı doğrudan etkileyen konuları mercek altına aldı. Sahada elde edilen bulgular, belediyenin ilgili müdürlüklerine ulaştırılarak hızlı müdahale süreçleri devreye sokuldu.

MÜDAHALE SÜREÇLERİ HIZLANDIRILDI

Tuzla Belediyesi, vatandaşlarla doğrudan temas kuran bu saha operasyonuyla hizmet ihtiyacını yerinde belirleyerek müdahale süreçlerini ivmelendirdi. Saha ekiplerinin koordineli bir şekilde yürüttüğü gözlem ve tarama çalışmalarının ilçe genelinde kararlılıkla sürdürüleceği bildirildi.