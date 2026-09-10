Seçim korkusu saran Trump'tan seçmenlerine rüşvet vaadi: Kazanırsak herkese 5 bin dolar

ABD Başkanı Donald Trump, Kasım ayında yapılacak ara seçimleri partisinin kazanması durumunda her yetişkine 5 bin dolar dağıtılacağını dile getirdi. Vaadin maliyeti 1,35 trilyon dolar.

ABD Başkanı Donald Trump, 3 Kasım'da yapılacak ara seçimlerde, partisi Cumhuriyetçiler'in Temsilciler Meclisi ve Senato'yu kazanması halinde, ülkedeki her yetişkin vatandaşa 5 bin dolar ödeme yapılacağı vaadinde bulundu.

Trump, Çarşamba günü Dallas'ta yaptığı konuşmada ülkenin ekonomik gücü sayesinde "Trump temettüsü" dağıtacağını, bunun için tek koşulun paranın ABD'de harcanması olduğunu dile getirdi. Ancak bu planın nasıl uygulanacağı ve yasal olarak mümkün olup olmadığı belirsizliğini koruyor.

ABD'de yaşayan yaklaşık 270 milyon yetişkin nüfus için bu vaadin maliyeti yaklaşık 1,35 trilyon dolar.

İki saate yakın süren konuşmasında kendisini seçim kampanyasının merkezine koyan Başkan Trump, "Sizden oy pusulasında benim adımın olduğunu düşünmenizi istiyorum. Amerika'nın geleceğini radikal sol Demokratlara teslim edersek, ulusumuz önümüzdeki on yılı sadece toparlanmaya çalışarak geçirecek" ifadelerini kullandı.

Trump ayrıca İran'a savaş açılmasını da savunarak bu ülkenin nükleer silah geliştirmesini önlemek için saldırı emri verdiğini dile getirdi. Donald Trump, ABD'nin savaşı kazandığı an petrol fiyatlarının da düşeceğini öne sürdü.

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Altı aydan fazla bir süredir devam eden savaşta, uzmanlara göre İran'ın nükleer programı yok edilebilmiş değil. Tahran yönetimi ise nükleer silah peşinde olduğu iddialarını reddediyor.

Demokratlara "komünist" yakıştırması

Cumhuriyetçi Parti, Dallas'ta iki gün sürecek parti kongresinde, tabanını 3 Kasım seçimleri için harekete geçirmeyi amaçlıyor. Trump'ın, sürecin merkezine alındığı etkinliğin açılışında Cumhuriyetçiler, Demokratlara yönelik saldırılarını sertleştirerek rakiplerini "tehlikeli, radikal ve tuhaf" olarak nitelendirdi; ayrıca Demokrat Parti, sosyalist ve komünist olarak tanımladı.

Siyasi gözlemcilere göre ise tamamen Trump'a odaklanan bu strateji riskli. İran savaşı ve artan gümrük vergileri ile artan yaşam maliyetleri nedeniyle Trump'ın popülaritesi düşmüş durumda. Yarışın ortada olduğu, çekişmeli seçim bölgelerinden birçok Cumhuriyetçi aday, ılımlı seçmenleri kaçırmamak için toplantıya katılmadı.

ABD'de Kongre üyelerinin belirlendiği ara seçimlerde, genelde o sırada ABD Başkanı olan kişinin partisi oy ve dolayısıyla Senato ve Temsilciler Meclisi'nde sandalye kaybediyor. Cumhuriyetçiler de iki meclisin en az birinde çoğunluğu kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya. Anketler ayrıca Demokrat seçmenlerin şu anda daha yüksek motivasyona sahip olduğunu gösteriyor.

Dallas'ta yapılan parti kongresi de bir kongreden çok, Cumhuriyetçi seçmeni harekete geçirmek için düzenlenen uzun soluklu bir Trump seçim mitingini andırdığı yorumları yapılıyor.

Kaynak: DW

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