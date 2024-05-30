Deniz Akkaya'nın kızının ifadesi Kan dondurdu! İşte o çarpıcı iddialar!

Ünlü manken ve sunucu Deniz Akkaya, sosyal medyadan paylaştığı kızı Ayşe ile şiddet olayı, magazin gündemine oturmuştu. Bakanlık olaya el koyunca kızı Ayşe koruma altına alındı. Akkaya'nın kızı Ayşe'nin olayla ilgili verdiği ifadeler ortaya çıktı. İşte o çarpıcı iddialar...

Ünlü manken ve sunucu Deniz Akkaya, sosyal medya paylaşımlarıyla magazin gündemine oturdu. Akkaya, kızı Ayşe ile yaşadığı problemleri kamuoyuyla paylaşarak şaşkınlık yarattı. Kızının polislerin müdahalesiyle kurtarıldığını dile getiren Akkaya'nın açıklamaları sonrası bakanlığın Ayşe'yi koruma altına aldığı öğrenildi.

Tüm bularından ardından Akkaya'nın kızı Ayşe Önbilgin'in ifadesi ortaya çıktı.

ANNEM BOĞAZIMA SARILIP, ŞİDDET UYGULADI

Ekol TV'den Dilek Yaman Demir'in haberine göre; devlet korumasına alınan 16 yaşındaki Ayşe, annesinin kendisine ciddi anlamda şiddet gösterdiğini ve boğazına sarıldığını kaydetti.

AYAĞI İLE KAFASINI 3 KERE TEKMELEDİ

Ayşe'nin ifadesinde Deniz Akkaya'nın kızını önce yere yatırdığı ardından da boğazına sarıldığı ve ayağı ile kafasını iki üç kez tekmelediği yer aldı. Ayşe ayrıca annesinin elinden kurtulmak için hamle yaptığını daha sonra annesinin balkona kendini attığını söyledi.

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TERMOSU FIRLATTI, ÇENEMİ YARALADI

A.Ö.'nün ifadesinin devamı şu şekilde:

27 Mayıs günü okuldan erken çıktım, annem taksiyle gelmemi istedi. Üzerimde nakit para olmadığı için eve geç geldim. Deniz Akkaya (annesi) önce bana tokat attı sonra hakaret ve tehdit etti. Okul çantamdaki termosu bana fırlattı ve çenemi yaraladı. Telefonumu alarak babam ile olan yazışmalarımı gördü. Babamla tatil planımı yaptı ve daha fazla sinirlendi.

BAKANLIK DURUMA EL KOYDU

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının eski manken Deniz Akkaya'nın kızını koruma altına aldığı, gerekli psikolojik desteği vermeye başladığı öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, Akkaya'nın kızı hakkında bir sosyal paylaşım sitesinde yaptığı açıklamaların ardından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı harekete geçti. Görevlendirilen ekibin gerekli inceleme ve değerlendirmeleri yapmasının ardından, 16 yaşındaki kız çocuğunun koruma altına alındığı ve gerekli psikolojik desteğin verilmeye başlandığı öğrenildi..

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