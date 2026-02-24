Altın fiyatları dalgalı! Bugün 1 gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını ve ONS altın alış - satış fiyatı ne kadar?

  1. Anasayfa
Altın fiyatları yatırımcılar tarafından takip edilirken, dalgalı piyasa kafa karışıklığı yaratıyor. Altın fiyatları gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve tam altın 24 Şubat 2026 Salı günü, işte piyasalar...
Altın fiyatları güçlenen dolar endeksi ve gelen kâr satışları ile eridi. Haftaya yükselişle başlayan ve yüzde 2'nin üzerinde değer kazanan altın fiyatları, gelen kâr satışları ile üç haftanın zirvesinden çekildi. Peki, Peki, bugün 1 gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını ve ONS altın alış - satış fiyatı ne kadar? İşte Kapalı Çarşı gram altın fiyatları...

Altın fiyatları 23 Şubat 2026 tarihinde güncellendi. Altın fiyatları ABD Yüksek Mahkemesi'nin tarife kararı ve zayıflayan dolar endeksi ile haftaya güçlü bir yükselişle başladı. Altının ons fiyatı yüzde 1,4 düşüşle 5.174,32 dolardan alıcı buluyor. Gram altındaki düşüş de yüzde 1,3'ü aştı. Gümüşün ons fiyatı ise 82,84 dolar seviyesinde seyrediyor. Peki, bugün 1 gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını ve ONS altın fiyatları alış - satış ne kadar? İşte altın fiyatları son dakika gelişmeleri...

ALTIN FİYATLARI SON DURUM
Altın fiyatları ABD yüksek mahkemesinin ABD Başkanı Trump'ın tarifelerini iptal etmesi ve ABD-İran gerginliğinin devam etmesi gibi gelişmelerle dün haftaya yükselişle başladı.

Bu sabah ise dolar endeksinin güçlenmesi altın fiyatlarını baskıladı. Yatırımcıdan gelen kâr realizasyonu hareketi ile altın fiyatları 3 haftanın zirvesinden çekildi.

Öte yandan ABD Merkez Bankası Fed'in faiz kararı da altının yönü için önemli bir etmen. Yatırımcılar bu yıl Fed'in 2 kez faiz indirimine gitmesini bekliyordu. Düşük faiz ortamında yatırımcı güvenli liman talebi ile altına yöneliyor.

Ancak Fed yöneticilerinden ABD istihdam verilerinin güçlü gelmesi halinde mart ayında faiz indirimi olmayacağına yönelik sinyaller gelmesi altını baskılayan bir diğer unsur oldu.

ALTIN FİYATLARI 24 ŞUBAT 2026
Gram altın fiyatı

Alış:: 7.285,88

Satış: 7.286,88

ONS ALTIN FİYATI NE KADAR?
Alış 5.170,93 Dolar

Satış: 5.171,55 Dolar

ÇEYREK ALTIN FİYATI 24 ŞUBAT 2026
Alış: 12.114,00

Satış: 12.269,00

CUMHURİYET ALTINI 24 ŞUBAT 2026
Alış: 48.307,00 TL

Satış: 48.815,00 TL

ATA ALTIN FİYATI NE KADAR, KAÇ TL?
Alış- 49.019,52 TL

Satış- 50.308,59 TL

