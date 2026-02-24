Altın fiyatları dalgalı! Bugün 1 gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını ve ONS altın alış - satış fiyatı ne kadar?

Altın fiyatları güçlenen dolar endeksi ve gelen kâr satışları ile eridi. Haftaya yükselişle başlayan ve yüzde 2'nin üzerinde değer kazanan altın fiyatları, gelen kâr satışları ile üç haftanın zirvesinden çekildi. Peki, Peki, bugün 1 gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını ve ONS altın alış - satış fiyatı ne kadar? İşte Kapalı Çarşı gram altın fiyatları...

Altın fiyatları 23 Şubat 2026 tarihinde güncellendi. Altın fiyatları ABD Yüksek Mahkemesi'nin tarife kararı ve zayıflayan dolar endeksi ile haftaya güçlü bir yükselişle başladı. Altının ons fiyatı yüzde 1,4 düşüşle 5.174,32 dolardan alıcı buluyor. Gram altındaki düşüş de yüzde 1,3'ü aştı. Gümüşün ons fiyatı ise 82,84 dolar seviyesinde seyrediyor. Peki, bugün 1 gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını ve ONS altın fiyatları alış - satış ne kadar? İşte altın fiyatları son dakika gelişmeleri...