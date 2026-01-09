Meteoroloji tarih verdi: Kar bu sefer fena geliyor! Bugün hava nasıl, Cuma günü hava nasıl olacak?

DENİZLERDE HAVA
Batı Akdeniz’de kuvvetli fırtına; Karadeniz, Ege ve Doğu Akdeniz'de fırtına; Marmara ve Van Gölü’nde fırtınamsı rüzgar bekleniyor.
KARADENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu. Rüzgar: Batı Karadeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde batısı kuzeybatıdan 5 ila 7, sabah saatlerinde geneli ile öğle saatlerinden itibaren doğusu 8; Doğu Karadeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan 5 ila 7, batısı 8 kuvvetinde. Dalga: 1,5 ila 2,5 m yer yer 3,5 m. Görüş: İyi, yağış anında orta.
MARMARA
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde doğusu yağmurlu. Rüzgar: Güney ve güneybatıdan, sabah saatlerinde kuzeybatıdan 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde. Dalga: 1,0 ila 2,0 m, yer yer 2,5 m. Görüş: İyi, yağış anında orta.
EGE
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar: Kuzey Ege'de güney ve güneybatıdan 4 ila 6, gece saatlerinde 7, sabah saatlerinde 8; Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan, öğle ve akşam saatlerinde kuzeyi ile gece saatlerinde geneli güneybatıdan 4 ila 6, yer yer 7, sabah ve öğle saatlerinde güneyi 8 kuvvetinde. Dalga: 1,5 ila 2,5 m, yer yer 3,5 m. Görüş: İyi, yağış anında orta.
AKDENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar: Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan 6 ila 8, öğle saatlerinde 9; Doğu Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, sabah saatlerinde güneybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde. Dalga: 2,0 ila 3,0 m, yer yer 4,0 m. Görüş: Orta.
VAN GÖLÜ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, batısı kuvvetli olmak üzere aralıklı kar yağışlı. Rüzgar: Güney ve güneybatıdan 4 ila 6, gece saatlerinde 3 ila 5, sabah ve öğle saatlerinde 7 kuvvetinde. Dalga: 0,25 ila 0,50 m, sabah ve öğle saatlerinde yer yer 1,25 m. Görüş: İyi, yağış anında orta; kuvvetli yağış anında zayıf.