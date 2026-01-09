Altın fiyatları son iş gününde nasıl? Gram altın, çeyrek altın, ons altın ve Cumhuriyet altın ne kadar oldu, kaç TL ediyor?

Gram altın, çeyrek altın, ons altın ve Cumhuriyet altın ne kadar oldu, kaç TL ediyor? İstanbul Kapalı Çarşı altın alış satış fiyatları anlık grafiği...

1 7 Altın fiyatları anlık ve canlı tablo, 9 Ocak 2026 Cuma günü haftanın son işlem gününde dikkatle takip ediliyor. Gram altın, çeyrek altın, ons altını, Cumhuriyet altını fiyatları, merkez bankaları faiz kararları ve yaşanan küresel gelişmelerle yakından takip ediliyor. Altın fiyatları, yeni işlem gününe düşüş başladı. Gram altın, çeyrek altın ve ons altında yaşanan bu düşüşün kısa vadeli olarak sürebileceği öngörülüyor. Ons altın günün açılışını 4.464 dolar seviyelerinde yaptı. Gram altın ise yeni işlem gününe düşüş göstererek 6.191 TL, çeyrek altın da 10.431 TL'den seviyelerinden başladı. Diğer taraftan da Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2025 Aralık’a ilişkin ‘Finansal Yatırım Araçlarının Reel Getiri Oranlarını’ açıkladı. Buna göre geçen yıl yatırımcısına en çok kazandıran araç külçe altın oldu. Gram altın, çeyrek altın, ons altın, Cumhuriyet altını ve diğer altın türlerinde yatırımı olanlar 'son dakika altın fiyatları canlı tablosu'nu detaylı olarak inceliyor. Peki bugün 1 gram altın, çeyrek altın, ons altın ve Cumhuriyet altın ne kadar, kaç TL ediyor? İşte 9 Ocak 2026 İstanbul Kapalı Çarşı altın satış fiyatları canlı takip grafiği... 2 7 Altın fiyatları canlı ve anlık tablosu, yeni işlem gününde yakından takip ediliyor. 'Bugün 1 gram altın, çeyrek altın, ons altın ve Cumhuriyet altın ne kadar, kaç TL oldu' sorusu, yatırımı olanların gündemine geldi. Gram altın, çeyrek altın, ons altın ve diğer altın fiyatları son günlerde zirvede seyrederken, 9 Ocak 2026 Cuma, haftanın son işlem gününe hafif düşüşle başladı. ABD Merkez Bankası Fed bu veriler ışığında 2026 yılında faiz indirimine gidip gitmemeyi karar verecek. Piyasalar Fed'in 2026'da iki kez faiz indirimine gideceğini fiyatlıyor. Diğer taraftan ABD'nin geçtiğimiz günlerde gerçekleştirdiği Venezuela operasyonu gibi jeopolitik olaylar da altını destekleyen faktörlerden. Düşük faiz ve jeopolitik gerginlikler altın fiyatlarında yükselişi beraberinde getiriyor. Peki bugün gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını ve ONS altın fiyatı ne kadar oldu? İşte 9 Ocak 2026 serbest piyasa ve Kapalıçarşı altın fiyatları... 3 7 ONS ALTIN FİYATLARI

Ons altın alış (USD) fiyatı:4.464,81 Ons altın satış (USD) fiyatı:4.465,40 4 7 GRAM ALTIN NE KADAR? Gram altın alış fiyatı:6.191,39 TL Gram altın satış fiyatı:6.192,13 TL 5 7 ÇEYREK ALTIN FİYATLARI

Çeyrek altın alış fiyatı:10.339,00 TL Çeyrek altın satış fiyatı:10.432,00 TL 6 7 CUMHURİYET ALTINI NE KADAR, KAÇ TL?

Cumhuriyet altını alış fiyatı:41.227,00 TL Cumhuriyet altını satış fiyatı:41.566,00 TL 7 7 TAM ALTIN FİYATLARI

Tam altın alış fiyatı:40.294,82 TL Tam altın satış fiyatı:41.097,65 TL



