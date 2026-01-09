Altın fiyatları son iş gününde nasıl? Gram altın, çeyrek altın, ons altın ve Cumhuriyet altın ne kadar oldu, kaç TL ediyor?

Altın fiyatları anlık ve canlı tablo, 9 Ocak 2026 Cuma günü haftanın son işlem gününde dikkatle takip ediliyor. Gram altın, çeyrek altın, ons altını, Cumhuriyet altını fiyatları, merkez bankaları faiz kararları ve yaşanan küresel gelişmelerle yakından takip ediliyor. Altın fiyatları, yeni işlem gününe düşüş başladı. Gram altın, çeyrek altın ve ons altında yaşanan bu düşüşün kısa vadeli olarak sürebileceği öngörülüyor. Ons altın günün açılışını 4.464 dolar seviyelerinde yaptı. Gram altın ise yeni işlem gününe düşüş göstererek 6.191 TL, çeyrek altın da 10.431 TL'den seviyelerinden başladı. Diğer taraftan da Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2025 Aralık’a ilişkin ‘Finansal Yatırım Araçlarının Reel Getiri Oranlarını’ açıkladı. Buna göre geçen yıl yatırımcısına en çok kazandıran araç külçe altın oldu. Gram altın, çeyrek altın, ons altın, Cumhuriyet altını ve diğer altın türlerinde yatırımı olanlar 'son dakika altın fiyatları canlı tablosu'nu detaylı olarak inceliyor. Peki bugün 1 gram altın, çeyrek altın, ons altın ve Cumhuriyet altın ne kadar, kaç TL ediyor? İşte 9 Ocak 2026 İstanbul Kapalı Çarşı altın satış fiyatları canlı takip grafiği...