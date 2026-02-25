Emekli bayram ikramiyeleri o tarihte hesaplarda: Başvuru yapmayanlar dikkat! son 3 gün...

KİMLER ALABİLECEK?

Kendi çalışmasıyla emekli olan SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı mensupları tam ödeme alacak. Dul ve yetimler ise aylık oranlarına göre hisseli ödeme alacak. Sürekli iş göremezlik geliri alanlara da derecelerine göre ödeme yapılacak.65 yaş aylığı, engelli aylığı alanlar ile banka ve oda sandıklarından emekli olanlar ise SGK'nın bayram ikramiyesinden yararlanamayacak. Karakaş, mevcut tabloda 5.000 TL rakamının öne çıktığını belirterek nihai kararın kısa süre içinde açıklanmasının beklendiğini ifade etti.