Altın fiyatları dalgalı! Gram altın, çeyrek altın, ONS altın kaç TL oldu, artacak mı? İşte altın alış ve satış fiyatı

Altın fiyatları dalgalı! Gram altın, çeyrek altın, ONS altın kaç TL oldu, artacak mı? İşte altın alış ve satış fiyatı
Yatırımcısı merak ediyor: Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın, ONS altın kaç TL oldu, artacak mı? İşte altın alış ve satış fiyatı...
Altın fiyatlarında son dakika hareketlenmeleri, ekonomi grafikleriyle anbean takip ediliyor. Gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve tam altın fiyatları, 26 Şubat 2026 Perşembe günü yatırımı olanlar tarafından dikkatle kontrol ediliyor. ABD tarifeleri, FED'in faiz beklentisi ve İran politikasındaki belirsizlikler nedeniyle varlık fiyatlarında dalgalanmalar sürüyor. Ons altın bir taraftan artan belirsizliklerle yükselirken diğer taraftan kâr satışlarıyla düşüş kaydettiği dalgalı seyrine devam etti. ONS altın yeni güne ise 5.195 dolar seviyelerinden başladı. Önceki gram altın Kapalıçarşı’da 7 bin 398 TL oldu. Yeni işlem gününde ise gram altın 7.324 lira ve çeyrek altın da 12.192 TL'den açılış yaptı. Kapalıçarşı'da ise gram altın 7468 TL seviyelerinden güne başladı. Altın fiyatları son dakika gelişmeleri ile Kapalıçarşı ve serbest piyasa anlık alış satış fiyatı tablosu da mercek altına alındı. Peki Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın, ONS altın ne kadar oldu, artacak mı? İşte 26 Şubat 2026 Perşembe altın fiyatları...

Gram altın ve çeyrek altın fiyatları son dakika canlı tablo ile dikkatle takip ediliyor. Altın fiyatlarında dalgalanmalar sürüyor. ABD’nin tarife, faiz ve İran politikasındaki belirsizlikler, varlık fiyatlarını dalgalandırmaya devam ediyor. ABD’nin ticaret politikalarına ilişkin belirsizliğin devam etmesiyle altın fiyatları yükselirken Çin’de Ay Yeni Yılı tatilinin sona ermesi de altına destek verdi. Analistler, ABD’nin mali, ticaret ve dış politikasından kaynaklı etkilerin devam etmesi durumunda güvenli liman varlıklara talebin artabileceğini söyledi. Bu gelişmelerle birlikte altının ons fiyatı, yeni güne 5.195 dolardan başladı. Gram altın ise 7.324 lira ve çeyrek altın da 12.192 TL'den günün açılışını yaptı. Altın yatırımı olanlar, fiyatlardaki son durumu yakından izliyor. Peki altın fiyatları yükselecek mi, son durum nedir? Gram altın, çeyrek altın, ONS altın alış satış fiyatı ne kadar oldu? İşte altın fiyatları tablosu...

PİYASALAR DENGE ARAYIŞINDA

ABD Başkanı Donald Trump’ın Birliğin Durumu (State of the Union) konuşması öncesinde artan beklentiler, Bitcoin’in sınırlı da olsa toparlanmasını sağladı. Ons altın ise bir taraftan artan belirsizliklerle yükselirken diğer taraftan kâr satışlarıyla düşüş kaydettiği dalgalı seyrine devam etti.

Altının ons fiyatı dün ise güne ABD’nin ticaret politikalarına ilişkin belirsizliğin devam etmesiyle yüzde 0.3 artışla 5 bin 181 dolardan başladı. Yurtiçinde gram altın ise Kapalıçarşı’da 7 bin 398 TL oldu.

ABD’nin ticaret politikalarına ilişkin belirsizliğin devam etmesiyle altın fiyatları yükselirken Çin’de Ay Yeni Yılı tatilinin sona ermesi de altına destek verdi.

Analistler, ABD’nin mali, ticaret ve dış politikasından kaynaklı etkilerin devam etmesi durumunda güvenli liman varlıklara talebin artabileceğini söyledi.

26 ŞUBAT 2026 ALTIN FİYATLARI

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış fiyatı:7.326,75 TL

Gram altın satış fiyatı:7.327,67 TL

ÇEYREK ALTIN KAÇ LİRA?

Çeyrek altın alış fiyatı:12.041,00 TL

Çeyrek altın satış fiyatı:12.192,00 TL

ONS ALTIN FİYATLARI

Ons altın alış (USD) fiyatı:5.192,08

Ons altın satış (USD) fiyatı:5.192,71

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR, KAÇ TL?

Cumhuriyet altını alış fiyatı:48.018,00 TL

Cumhuriyet altını satış fiyatı:48.508,00 TL

