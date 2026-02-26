Altın fiyatları dalgalı! Gram altın, çeyrek altın, ONS altın kaç TL oldu, artacak mı? İşte altın alış ve satış fiyatı

PİYASALAR DENGE ARAYIŞINDA

ABD Başkanı Donald Trump’ın Birliğin Durumu (State of the Union) konuşması öncesinde artan beklentiler, Bitcoin’in sınırlı da olsa toparlanmasını sağladı. Ons altın ise bir taraftan artan belirsizliklerle yükselirken diğer taraftan kâr satışlarıyla düşüş kaydettiği dalgalı seyrine devam etti.

Altının ons fiyatı dün ise güne ABD’nin ticaret politikalarına ilişkin belirsizliğin devam etmesiyle yüzde 0.3 artışla 5 bin 181 dolardan başladı. Yurtiçinde gram altın ise Kapalıçarşı’da 7 bin 398 TL oldu.

ABD’nin ticaret politikalarına ilişkin belirsizliğin devam etmesiyle altın fiyatları yükselirken Çin’de Ay Yeni Yılı tatilinin sona ermesi de altına destek verdi.

Analistler, ABD’nin mali, ticaret ve dış politikasından kaynaklı etkilerin devam etmesi durumunda güvenli liman varlıklara talebin artabileceğini söyledi.