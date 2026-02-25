Altın çıkacak mı, düşecek mi? Bugün 1 gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını ve ONS altın alış - satış fiyatı ne kadar?

Altın fiyatları 25 Şubat 2026 tarihinde güncellendi. ABD-İran gerginliğinin altın fiyatlarına etkisi ile ilgili yorumlarda bulunan Atalay, "ABD'nin bölgedeki askeri yığınağının İran'a karşı sadece blöf mü olduğu yoksa gerçekten bir savaş hazırlığı olup olmadığını kestiremiyoruz. Bölgede çatışma olasılığının artış göstermesi altın fiyatlarına çok güçlü destek sunuyor. Eğer ABD İran'a saldıracak olursa altın fiyatı yüzde 15 civarında sıçrama gösterebilir. Böylesi bir senaryoda birim fiyat 5500 - 5800 dolar seviyelerinde işlem görebilir. ABD - Orta Doğu gerilimleri savunma varlıklarına olan talebin sürdürülebilir olmasını sağlıyor. Bu ortamda altın ve gümüş yeni satın alım fırsatları sunuyor." ifadesinde bulundu. Kapalı Çarşı'dan gelen anlık rakamlarla birlikte, altının ons fiyatındaki yükseliş eğilimi ve buna paralel olarak iç piyasada gram altın başta olmak üzere ziynet türlerindeki güncel alış-satış değerleri yatırımcılar için büyük önem taşıyor. Peki, Bugün 1 gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını ve ONS altın alış - satış fiyatı ne kadar?