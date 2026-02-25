Altın çıkacak mı, düşecek mi? Bugün 1 gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını ve ONS altın alış - satış fiyatı ne kadar?
Yayınlanma:
25 Şubat 2026 09:35
Altın fiyatları 25 Şubat 2026 tarihinde, haftanın üçüncü günü yatırımcılar tarafından takip ediliyor. Yatırımcısı merak ediyor, bugün 1 gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını ve ONS altın alış - satış fiyatı ne kadar? İşte güncel altın fiyatları...
Altın fiyatları 25 Şubat 2026 tarihinde, haftanın üçüncü günü yatırımcılar tarafından takip ediliyor. Bugün altın fiyatları gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve tam altın 25 Şubat 2026 Çarşamba günü ekonomi grafiklerine yansıdı. Altının geçen haftaya göre değer kazanması ile ilgili Yatırımım Trader CEO'su Candaş Atalay "Altının güvenli liman cazibesi güçlenirken, ABD ekonomisine dair dördüncü çeyrek ekonomik verilerin iyi seviyede olmaması ve inatçı enflasyon baskıları altın fiyatının yükselmesine güçlü destek sunuyor." ifadelerini kullandı. Tüm bu dinamiklerin ışığında, hem uzun vadeli tasarruf sahipleri hem de kısa vadeli al-sat yapanlar için piyasadaki alış-satış fiyatları anbean takip ediliyor.
Altın fiyatları 25 Şubat 2026 tarihinde güncellendi. ABD-İran gerginliğinin altın fiyatlarına etkisi ile ilgili yorumlarda bulunan Atalay, "ABD'nin bölgedeki askeri yığınağının İran'a karşı sadece blöf mü olduğu yoksa gerçekten bir savaş hazırlığı olup olmadığını kestiremiyoruz. Bölgede çatışma olasılığının artış göstermesi altın fiyatlarına çok güçlü destek sunuyor. Eğer ABD İran'a saldıracak olursa altın fiyatı yüzde 15 civarında sıçrama gösterebilir. Böylesi bir senaryoda birim fiyat 5500 - 5800 dolar seviyelerinde işlem görebilir. ABD - Orta Doğu gerilimleri savunma varlıklarına olan talebin sürdürülebilir olmasını sağlıyor. Bu ortamda altın ve gümüş yeni satın alım fırsatları sunuyor." ifadesinde bulundu. Kapalı Çarşı'dan gelen anlık rakamlarla birlikte, altının ons fiyatındaki yükseliş eğilimi ve buna paralel olarak iç piyasada gram altın başta olmak üzere ziynet türlerindeki güncel alış-satış değerleri yatırımcılar için büyük önem taşıyor.
CANLI ALTIN FİYATLARI 23 ŞUBAT 2026 Gram altın fiyatı
Alış: 7.329,35
Satış: 7.330,33
ÇEYREK ALTIN FİYATI 25 ŞUBAT 2026 Alış: 12.164,00
Satış: 12.309,00
ONS ALTIN FİYATI 25 ŞUBAT 2026 Alış 5.208,17 Dolar
Satış: 5.208,81 Dolar
CUMHURİYET ALTINI 25 ŞUBAT 2026 Alış: 48.506,00 TL
Satış: 48.975,00 TL
KAPALI ÇARŞI ALTIN FİYATI 25 ŞUBAT 2026 Alış: 7435 TL
Satış: 7548 TL