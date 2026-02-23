Altın yeni haftaya nasıl başladı? Bugün 1 gram altın, çeyrek altın alış - satış fiyatı ne kadar?

Bugün altın fiyatları gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve tam altın 23 Şubat 2026 Pazartesi günü ekonomi grafiklerine yansıdı. ABD Yüksek Mahkemesi'nin ABD Başkanı Donald Trump'ın uygulamaya koyduğu küresel gümrük tarifelerini iptal etmesiyle dolar endeksi geriledi. Zayıflayan dolar ve ABD-İran arasındaki gerilimin sürmesi altın fiyatlarının haftaya yükselişle başlamasını sağladı. Öte yandan ABD Merkez Bankası Fed'in faiz indirme olasılığı da altına yön veriyor. Düşük faiz ortamında yatırımcılar güvenli liman talebi ile altına yöneliyor. Piyasalar bu yıl Fed'in iki kez faiz indirimine gitmesini bekliyor. Tüm bu dinamiklerin ışığında, hem uzun vadeli tasarruf sahipleri hem de kısa vadeli al-sat yapanlar için piyasadaki alış-satış fiyatları anbean takip ediliyor. Peki, Bugün 1 gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını ve ONS altın alış - satış fiyatı ne kadar? İşte Kapalı Çarşı gram altın fiyatları