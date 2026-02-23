Altın yeni haftaya nasıl başladı? Bugün 1 gram altın, çeyrek altın alış - satış fiyatı ne kadar?
Yayınlanma:
23 Şubat 2026 09:42
Altın yatırımcısının kafasını karıştırmaya devam ediyor. Gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve tam altın 23 Şubat 2026 Pazartesi günü nasıl bir tablo izleyecek? İşte, Kapalı çarşı güncel altın fiyatları...
Bugün altın fiyatları gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve tam altın 23 Şubat 2026 Pazartesi günü ekonomi grafiklerine yansıdı. ABD Yüksek Mahkemesi'nin ABD Başkanı Donald Trump'ın uygulamaya koyduğu küresel gümrük tarifelerini iptal etmesiyle dolar endeksi geriledi. Zayıflayan dolar ve ABD-İran arasındaki gerilimin sürmesi altın fiyatlarının haftaya yükselişle başlamasını sağladı. Öte yandan ABD Merkez Bankası Fed'in faiz indirme olasılığı da altına yön veriyor. Düşük faiz ortamında yatırımcılar güvenli liman talebi ile altına yöneliyor. Piyasalar bu yıl Fed'in iki kez faiz indirimine gitmesini bekliyor. Tüm bu dinamiklerin ışığında, hem uzun vadeli tasarruf sahipleri hem de kısa vadeli al-sat yapanlar için piyasadaki alış-satış fiyatları anbean takip ediliyor. Peki, Bugün 1 gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını ve ONS altın alış - satış fiyatı ne kadar? İşte Kapalı Çarşı gram altın fiyatları
Canlı altın fiyatları 23 Şubat 2026 tarihinde güncellendi. Altın fiyatları ABD Yüksek Mahkemesi'nin tarife kararı ve zayıflayan dolar endeksi ile haftaya güçlü bir yükselişle başladı. Değerli metaller, tamamlanan haftayı jeopolitik riskler ve makroekonomik veri akışının etkisiyle pozitif bir seyirle tamamlamıştı. Kapalı Çarşı'dan gelen anlık rakamlarla birlikte, altının ons fiyatındaki yükseliş eğilimi ve buna paralel olarak iç piyasada gram altın başta olmak üzere ziynet türlerindeki güncel alış-satış değerleri yatırımcılar için büyük önem taşıyor. Peki, Bugün 1 gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını ve ONS altın alış - satış fiyatı ne kadar?
ALTIN FİYATLARI 23 ŞUBAT 2026 Gram altın fiyatı
Alış: 7.285,47
Satış: 7.286,37
ÇEYREK ALTIN FİYATI 23 ŞUBAT 2026 Alış: 12.200,00
Satış: 12.349,00
ONS ALTIN FİYATI 23 ŞUBAT 2026 Alış 5.167,36 Dolar
Satış: 5.167,96 Dolar
CUMHURİYET ALTINI 23 ŞUBAT 2026 Alış: 48.651,00 TL
Satış: 49.132,00 TL
KAPALI ÇARŞI ALTIN FİYATI 23 ŞUBAT 2026 Alış: 7447 TL
Satış: 7558 TL