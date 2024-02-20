Sürpriz isimler... 2024 AK Parti Pendik Belediye Meclis Üye Listesi belli oldu

31 Mart'ta gerçekleştirilecek mahalli idareler seçimlerine yönelik hazırlıklar sürerken, AK Parti Pendik ilçe başkanlığı, belediye meclis aday listesini Pendik İlçe Seçim Kurulu’na teslim etti. Peki AK Parti Pendik'in belediye meclis üye listesinde kimler aday gösterildi? Listeler yüzde kaç değişim yaşandı? tüm detaylarıyla sadece Bölge Gündem Haber'de

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Sürpriz isimler... 2024 AK Parti Pendik Belediye Meclis Üye Listesi belli oldu

31 Mart'ta gerçekleştirilecek mahalli idareler seçimleri için partilerin hazırlıkları devam ederken, Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Pendik ilçesindeki belediye meclisi aday listesini Seçim Kurulu'na teslim etti.

Parti yetkililerine göre, Pendik İlçe Seçim Kurulu'na teslim edilen aday listesi, partinin stratejik hedefleri doğrultusunda belirlendi.

İŞTE 2024 AK PARTİ PENDİK BELEDİYE MECLİS ÜYESİ LİSTESİ

  1. Yunus Emre Özbek
  2. Hayrettin Yeşilyurt
  3. Şaduman Şeker
  4. Murat Türkyılmaz
  5. Hakan Çeçen
  6. Samet Ekşi
  7. Celal Düzcan
  8. Atakan Yüce
  9. Hakan Öğütcü
  10. Ersin Çakır
  11. Zahide Fındık
  12. Fatih Arslan
  13. Hüseyin Topçu
  14. Abdullah Koçyiğit
  15. Selim Halıcı
  16. Yaşar Karaman
  17. Dursun Gürer
  18. İdris Bilici
  19. Semanur Alioğlu
  20. Kemal Piroğlu
  21. İsmail Kansu
  22. Muharrem Canlı
  23. Ceyhun Cihat Bakır
  24. Arif Çakır
  25. Musa Karslıoğlu
  26. Fatih Aras
  27. Mehmet Mutlu
  28. İrem Avcı Söylemez
  29. Habip öner
  30. Rıdvan Maden
  31. Ahmet Yıldırım
  32. Tolga Aygün
  33. Musa Zeylek
  34. Ayşe Büyükeksiz
  35. Mustafa Uğur
  36. Hamza Bostancı
  37. Sibel Alkan
  38. Sevdanur Şahin
  39. Mehmet Kaya
  40. Duygu Çeri

2024 AK PARTİ PENDİK BELEDİYE MECLİS ÜYESİ LİSTESİ KONTENJAN

  1. Serkan Duran
  2. Nuri Tüzek
  3. Muaz Esat Maman
  4. Şenel Korkmaz
  5. Şemsettin Varol

LİSTEDE DEĞİŞİM DİKKAT ÇEKTİ

2019 seçimlerinde Cumhur ittifakı 45 kişilik meclis üyesi aday listesinde aldığı oy oranı nispetince 27 + 4 toplamda 31 meclis üyesi çıkarabilmişti.

13 MECLİS ÜYESİ YENİDEN ADAY

Listelerde yüzde 58 oranında değişim görülürken, bir önceki dönem de görev yapan 13 meclis üyesi ise yeniden aday gösterilirdi.

YENİDEN ADAY GÖSTERİLEN İSİMLER ŞU ŞEKİLDE;

Şaduman Şeker, Murat Türkyılmaz, Atakan Yüce, Hakan Öğütcü, Zahide Fındık, Hüseyin Topçu, Dursun Gürer, İdris Bilici, Semanur Alioğlu Kaşıkcı, İsmail Kansu, Serkan Duran, Nuri Tüzek, Şenel Korkmaz

MHP'NİN ADAYLARI

Pendik'te seçimlere AK Parti listelerinden giren MHP'nin meclis üye adayları ise şu isimlerden oluştu:

Hakan Çeçen, Ersin Çakır, Selim Halıcı, Kemal Piroğlu

KAYNAK: Bölge Gündem Haber

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