Sürpriz isimler... 2024 AK Parti Pendik Belediye Meclis Üye Listesi belli oldu

31 Mart'ta gerçekleştirilecek mahalli idareler seçimleri için partilerin hazırlıkları devam ederken, Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Pendik ilçesindeki belediye meclisi aday listesini Seçim Kurulu'na teslim etti.

Parti yetkililerine göre, Pendik İlçe Seçim Kurulu'na teslim edilen aday listesi, partinin stratejik hedefleri doğrultusunda belirlendi.

İŞTE 2024 AK PARTİ PENDİK BELEDİYE MECLİS ÜYESİ LİSTESİ

Yunus Emre Özbek Hayrettin Yeşilyurt Şaduman Şeker Murat Türkyılmaz Hakan Çeçen Samet Ekşi Celal Düzcan Atakan Yüce Hakan Öğütcü Ersin Çakır Zahide Fındık Fatih Arslan Hüseyin Topçu Abdullah Koçyiğit Selim Halıcı Yaşar Karaman Dursun Gürer İdris Bilici Semanur Alioğlu Kemal Piroğlu İsmail Kansu Muharrem Canlı Ceyhun Cihat Bakır Arif Çakır Musa Karslıoğlu Fatih Aras Mehmet Mutlu İrem Avcı Söylemez Habip öner Rıdvan Maden Ahmet Yıldırım Tolga Aygün Musa Zeylek Ayşe Büyükeksiz Mustafa Uğur Hamza Bostancı Sibel Alkan Sevdanur Şahin Mehmet Kaya Duygu Çeri

2024 AK PARTİ PENDİK BELEDİYE MECLİS ÜYESİ LİSTESİ KONTENJAN

Serkan Duran Nuri Tüzek Muaz Esat Maman Şenel Korkmaz Şemsettin Varol

LİSTEDE DEĞİŞİM DİKKAT ÇEKTİ

2019 seçimlerinde Cumhur ittifakı 45 kişilik meclis üyesi aday listesinde aldığı oy oranı nispetince 27 + 4 toplamda 31 meclis üyesi çıkarabilmişti.

13 MECLİS ÜYESİ YENİDEN ADAY

Listelerde yüzde 58 oranında değişim görülürken, bir önceki dönem de görev yapan 13 meclis üyesi ise yeniden aday gösterilirdi.

YENİDEN ADAY GÖSTERİLEN İSİMLER ŞU ŞEKİLDE;

Şaduman Şeker, Murat Türkyılmaz, Atakan Yüce, Hakan Öğütcü, Zahide Fındık, Hüseyin Topçu, Dursun Gürer, İdris Bilici, Semanur Alioğlu Kaşıkcı, İsmail Kansu, Serkan Duran, Nuri Tüzek, Şenel Korkmaz

MHP'NİN ADAYLARI

Pendik'te seçimlere AK Parti listelerinden giren MHP'nin meclis üye adayları ise şu isimlerden oluştu:

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Hakan Çeçen, Ersin Çakır, Selim Halıcı, Kemal Piroğlu