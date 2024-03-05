2021 yılında sonra bir ilk gerçekleşti: Bitcoin tüm zamanlar zirvesini geçti!

Bitcoin, ABD spot Bitcoin ETF lansmanları ve dijital varlıklara artan yatırımcı güveniyle yükseldi. ETF’ler tarafından yönlendirilen piyasa sayesinde BTC 69 bin doların üzerinde yeni bir zirveye ulaştı. 3 yıl sonra boğa döngüsü gelmiş oldu…

YAYINLAMA
Google News
2021 yılında sonra bir ilk gerçekleşti: Bitcoin tüm zamanlar zirvesini geçti!

Bitcoin'in değeri 69.000 doları aşarak kripto para birimi için tüm zamanların en yüksek seviyesini işaret etti. Bu önemli finansal başarı ilk olarak 10 Kasım 2021'de elde edilmişti.

EPDK, 25 yeni personel alımı yapılacağını duyurdu: KPSS şartı aranıyor mu, genel şartlar neler?EPDK, 25 yeni personel alımı yapılacağını duyurdu: KPSS şartı aranıyor mu, genel şartlar neler?

Değerdeki son canlanma, önde gelen bir dijital varlık olarak Bitcoin'e artan yatırımcı ilgisinin ve güveninin altını çiziyor. Piyasa analistleri, bu etkileyici ralliyi, kripto para biriminin piyasa dinamiklerinde önemli bir anı vurguladı.

ETF’LER BİTCOİN’İ YUKARI TAŞIYOR

Yeni ABD merkezli spot Bitcoin Borsa Yatırım Fonlarının (ETF'ler) piyasaya sürülmesinin yol açtığı önemli satın alma faaliyetine bağlıyor. 11 Ocak'ta Amerika Birleşik Devletleri'nde spot BTC ETF'lerin piyasaya sürülmesi, kripto para biriminin dikkat çekici fiyat performansının arkasında önemli bir itici güç olmuştur. Bitcoin, 69.325 $ ile rekor seviyeye ulaştı.

Emekliye ikramiye müjdesi! Bakan açıkladı o tarihte hesapta olacakEmekliye ikramiye müjdesi! Bakan açıkladı o tarihte hesapta olacak

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Emekliye ikramiye müjdesi! Bakan açıkladı o tarihte hesapta olacak
Emekliye ikramiye müjdesi! Bakan açıkladı o tarihte hesapta olacak
Altın neden bu kadar sert bir şekilde yükseliyor, nedeni ne? İşte altında son durum ve güncel altın fiyatları
Altın neden bu kadar sert bir şekilde yükseliyor, nedeni ne? İşte altında son durum ve güncel altın fiyatları
Tarım Kredi Market'ten Ramazan ayına özel dev kampanya! Bazı ürünlerde fiyatları sabitledi ve yüzde elliye varan indirime gitti
Tarım Kredi Market'ten Ramazan ayına özel dev kampanya! Bazı ürünlerde fiyatları sabitledi ve yüzde elliye varan indirime gitti
PTT’den tek koşul ile 5000 TL nakit alabilirsiniz
PTT’den tek koşul ile 5000 TL nakit alabilirsiniz
Son Haberler
Almanya vize başvuruları başlıyor! İşçi olarak gitmek isteyenlere yeni fırsat
Almanya vize başvuruları başlıyor! İşçi olarak gitmek isteyenlere yeni fırsat
2021 yılında sonra bir ilk gerçekleşti: Bitcoin tüm zamanlar zirvesini geçti!
2021 yılında sonra bir ilk gerçekleşti: Bitcoin tüm zamanlar zirvesini geçti!
EPDK, 25 yeni personel alımı yapılacağını duyurdu: KPSS şartı aranıyor mu, genel şartlar neler?
EPDK, 25 yeni personel alımı yapılacağını duyurdu: KPSS şartı aranıyor mu, genel şartlar neler?
Naci Görür'den Çanakkale depremi açıklaması: 7.2 büyüklüğünde…
Naci Görür'den Çanakkale depremi açıklaması: 7.2 büyüklüğünde…
Ramazan ayına özel kampanya başladı! 600 lira anında alacaksınız
Ramazan ayına özel kampanya başladı! 600 lira anında alacaksınız
Bakan Mehmet Şimşek'ten kredi kartı emekli aylığı ve son ekonomi gelişmeleri ilgili çok önemli açıklamalar
Bakan Mehmet Şimşek'ten kredi kartı emekli aylığı ve son ekonomi gelişmeleri ilgili çok önemli açıklamalar
Çok Okunanlar
Tarım Kredi Market'ten Ramazan ayına özel dev kampanya! Bazı ürünlerde fiyatları sabitledi ve yüzde elliye varan indirime gitti
Tarım Kredi Market'ten Ramazan ayına özel dev kampanya! Bazı ürünlerde fiyatları sabitledi ve yüzde elliye varan indirime gitti
Meteorolojiden uyarı! Havalar soğuyor kış geri geliyor, 5 Mart 2024 Salı hava durumu ve sıcaklıkları
Meteorolojiden uyarı! Havalar soğuyor kış geri geliyor, 5 Mart 2024 Salı hava durumu ve sıcaklıkları
Altın neden bu kadar sert bir şekilde yükseliyor, nedeni ne? İşte altında son durum ve güncel altın fiyatları
Altın neden bu kadar sert bir şekilde yükseliyor, nedeni ne? İşte altında son durum ve güncel altın fiyatları
Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici taburcu oldu! İşte son durumu
Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici taburcu oldu! İşte son durumu
Milyonların gözü bu haberde! Hem ikramiye, hem aylıklar yükselecek
Milyonların gözü bu haberde! Hem ikramiye, hem aylıklar yükselecek
BİM Ramazan ayına özel yiyecekten içeceğe süper indirimli Aktüel ürün kataloğunu yayınladı
BİM Ramazan ayına özel yiyecekten içeceğe süper indirimli Aktüel ürün kataloğunu yayınladı
Yorumlananlar
Altında son durum ne, gram, çeyrek ve ons altın fiyatları ne kadar? 27 Şubat Salı güncel altın fiyatları
Altında son durum ne, gram, çeyrek ve ons altın fiyatları ne kadar? 27 Şubat Salı güncel altın fiyatları