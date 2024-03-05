2021 yılında sonra bir ilk gerçekleşti: Bitcoin tüm zamanlar zirvesini geçti!

Bitcoin'in değeri 69.000 doları aşarak kripto para birimi için tüm zamanların en yüksek seviyesini işaret etti. Bu önemli finansal başarı ilk olarak 10 Kasım 2021'de elde edilmişti.

EPDK, 25 yeni personel alımı yapılacağını duyurdu: KPSS şartı aranıyor mu, genel şartlar neler?

Değerdeki son canlanma, önde gelen bir dijital varlık olarak Bitcoin'e artan yatırımcı ilgisinin ve güveninin altını çiziyor. Piyasa analistleri, bu etkileyici ralliyi, kripto para biriminin piyasa dinamiklerinde önemli bir anı vurguladı.

ETF’LER BİTCOİN’İ YUKARI TAŞIYOR

Yeni ABD merkezli spot Bitcoin Borsa Yatırım Fonlarının (ETF'ler) piyasaya sürülmesinin yol açtığı önemli satın alma faaliyetine bağlıyor. 11 Ocak'ta Amerika Birleşik Devletleri'nde spot BTC ETF'lerin piyasaya sürülmesi, kripto para biriminin dikkat çekici fiyat performansının arkasında önemli bir itici güç olmuştur. Bitcoin, 69.325 $ ile rekor seviyeye ulaştı.

Emekliye ikramiye müjdesi! Bakan açıkladı o tarihte hesapta olacak