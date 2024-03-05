EPDK, 25 yeni personel alımı yapılacağını duyurdu: KPSS şartı aranıyor mu, genel şartlar neler?

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, kendi bünyesine 25 uzman yardımcısı alacak. Yapılan açıklamada 25 enerji uzman yardımcısı kurumda görev alacak. Başvurular 10 gün sonra ve son başvuru tarihi 22 Mart olarak açıklandı. İşte detaylar…

YAYINLAMA
Google News
EPDK, 25 yeni personel alımı yapılacağını duyurdu: KPSS şartı aranıyor mu, genel şartlar neler?

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na 25 (yirmibeş) adet Enerji Uzman Yardımcısı unvanında meslek personeli alınacaktır. Giriş sınavı; yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalı olarak yapılacaktır. Giriş sınavının yazılı aşamasına atama yapılacak kadro sayısının en fazla 20 (yirmi) katı aday çağırılacaktır.

Beylikdüzü’nde kimseye güvenilmeyeceğini öğreten olay! Evindeki para dolu kasayı çalan hırsız kayınçosu çıktı!Beylikdüzü’nde kimseye güvenilmeyeceğini öğreten olay! Evindeki para dolu kasayı çalan hırsız kayınçosu çıktı!

SINAVA KATILMA ŞARTLARI NELER?

  • 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak.
  • Sınavın yapılacağı yılın Ocak ayının birinci günü (01 Ocak 2024) itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak (1 Ocak 1989 ve daha sonraki doğumlular başvurabilir).
  • ÖSYM tarafından 2022 veya 2023 yıllarında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavına (KPSS) girmiş olmak ve aşağıdaki tabloda yer alan öğrenim dalları itibarıyla belirlenen puan türlerinden asgari 70 ve üzeri puan almış olmak kaydıyla giriş sınav duyurusunda yer alan usulle belirlenen sayıda aday arasına girmiş olmak.

İETT'de ‘durağa girmedin’ kavgası! Şoförün direksiyonu bırakıp kadın öğretmene vurduğu anlar kamerada!İETT'de ‘durağa girmedin’ kavgası! Şoförün direksiyonu bırakıp kadın öğretmene vurduğu anlar kamerada!

EPDK PERSONEL BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Sınav başvuruları 15 Mart 2024 Cuma günü saat 08.00’de başlayıp, 22 Mart 2024 Cuma günü saat 23.59’da sona erecektir.

Adaylar başvurularını, e-Devlet üzerinde Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu- Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr adresi üzerinden gerçekleştirecektir. E-posta veya posta yoluyla yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir. Adaylar yalnızca bir alana başvuru yapabilecektir.

YAZILI SINAVIN TARİHİ VE YERİ

Giriş sınavının yazılı aşaması, 20 Nisan 2024 Cumartesi günü saat 10.00’da Ankara ilinde Gazi Üniversitesi Yerleşkelerinde tek oturumda yapılacaktır. Yazılı sınav 100 sorudan oluşacak ve sınav süresi tüm adaylar için 150 (yüz elli) dakika olacaktır.

Giriş sınavının yazılı aşamasına girmeye hak kazanan adayların isimleri 25-28 Mart 2024 tarihleri arasında https://www.epdk.gov.tr Kurum internet adresinde ve https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr Kariyer Kapısı Platformunda yayımlanacaktır. Adaylara ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır.

Altın neden bu kadar sert bir şekilde yükseliyor, nedeni ne? İşte altında son durum ve güncel altın fiyatlarıAltın neden bu kadar sert bir şekilde yükseliyor, nedeni ne? İşte altında son durum ve güncel altın fiyatları

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Sağlık Bakanlığı duyurdu! 2024 ilk defa ve yeniden atama kura detayları belli oldu: Başvurular ne zaman?
Sağlık Bakanlığı duyurdu! 2024 ilk defa ve yeniden atama kura detayları belli oldu: Başvurular ne zaman?
Tarım ve Orman Bakanlığı kura çekimi yapılıyor: 1500 işçinin alındığı kura nereden öğrenilir?
Tarım ve Orman Bakanlığı kura çekimi yapılıyor: 1500 işçinin alındığı kura nereden öğrenilir?
Başvurular yeni başladı: Sağlık Bakanlığı 27 bin yeni personel alacak…
Başvurular yeni başladı: Sağlık Bakanlığı 27 bin yeni personel alacak…
Dikkat, KPSS’siz başvuru yapılabiliyor: TCDD, 95 yeni personel alımı yapacak!
Dikkat, KPSS’siz başvuru yapılabiliyor: TCDD, 95 yeni personel alımı yapacak!
Son Haberler
Almanya vize başvuruları başlıyor! İşçi olarak gitmek isteyenlere yeni fırsat
Almanya vize başvuruları başlıyor! İşçi olarak gitmek isteyenlere yeni fırsat
2021 yılında sonra bir ilk gerçekleşti: Bitcoin tüm zamanlar zirvesini geçti!
2021 yılında sonra bir ilk gerçekleşti: Bitcoin tüm zamanlar zirvesini geçti!
EPDK, 25 yeni personel alımı yapılacağını duyurdu: KPSS şartı aranıyor mu, genel şartlar neler?
EPDK, 25 yeni personel alımı yapılacağını duyurdu: KPSS şartı aranıyor mu, genel şartlar neler?
Naci Görür'den Çanakkale depremi açıklaması: 7.2 büyüklüğünde…
Naci Görür'den Çanakkale depremi açıklaması: 7.2 büyüklüğünde…
Başvurular başladı: Tarım ve Orman Bakanlığı, 1500 sürekli işçi alacak…
Başvurular başladı: Tarım ve Orman Bakanlığı, 1500 sürekli işçi alacak…
Anadolu'nun önemli şirketlerinden biri olan Erciyas Çelik, iş sözleşmesini onayladı…
Anadolu'nun önemli şirketlerinden biri olan Erciyas Çelik, iş sözleşmesini onayladı…
Çok Okunanlar
Tarım Kredi Market'ten Ramazan ayına özel dev kampanya! Bazı ürünlerde fiyatları sabitledi ve yüzde elliye varan indirime gitti
Tarım Kredi Market'ten Ramazan ayına özel dev kampanya! Bazı ürünlerde fiyatları sabitledi ve yüzde elliye varan indirime gitti
Meteorolojiden uyarı! Havalar soğuyor kış geri geliyor, 5 Mart 2024 Salı hava durumu ve sıcaklıkları
Meteorolojiden uyarı! Havalar soğuyor kış geri geliyor, 5 Mart 2024 Salı hava durumu ve sıcaklıkları
Altın neden bu kadar sert bir şekilde yükseliyor, nedeni ne? İşte altında son durum ve güncel altın fiyatları
Altın neden bu kadar sert bir şekilde yükseliyor, nedeni ne? İşte altında son durum ve güncel altın fiyatları
Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici taburcu oldu! İşte son durumu
Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici taburcu oldu! İşte son durumu
B sınıfı ehliyeti olanlara güzel haber! B sınfı ehliyetliler A1 sınıfı sürücü belgesiyle motosikletleri kullanabilecekler
B sınıfı ehliyeti olanlara güzel haber! B sınfı ehliyetliler A1 sınıfı sürücü belgesiyle motosikletleri kullanabilecekler
Tarım ve Orman Bakanlığı duyurdu: Tam tamına 5500 yeni personel alınacak! İşte şartlar ve kadro…
Tarım ve Orman Bakanlığı duyurdu: Tam tamına 5500 yeni personel alınacak! İşte şartlar ve kadro…
Yorumlananlar
Altında son durum ne, gram, çeyrek ve ons altın fiyatları ne kadar? 27 Şubat Salı güncel altın fiyatları
Altında son durum ne, gram, çeyrek ve ons altın fiyatları ne kadar? 27 Şubat Salı güncel altın fiyatları