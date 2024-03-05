EPDK, 25 yeni personel alımı yapılacağını duyurdu: KPSS şartı aranıyor mu, genel şartlar neler?

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na 25 (yirmibeş) adet Enerji Uzman Yardımcısı unvanında meslek personeli alınacaktır. Giriş sınavı; yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalı olarak yapılacaktır. Giriş sınavının yazılı aşamasına atama yapılacak kadro sayısının en fazla 20 (yirmi) katı aday çağırılacaktır.

Beylikdüzü’nde kimseye güvenilmeyeceğini öğreten olay! Evindeki para dolu kasayı çalan hırsız kayınçosu çıktı!

SINAVA KATILMA ŞARTLARI NELER?

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak.

Sınavın yapılacağı yılın Ocak ayının birinci günü (01 Ocak 2024) itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak (1 Ocak 1989 ve daha sonraki doğumlular başvurabilir).

ÖSYM tarafından 2022 veya 2023 yıllarında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavına (KPSS) girmiş olmak ve aşağıdaki tabloda yer alan öğrenim dalları itibarıyla belirlenen puan türlerinden asgari 70 ve üzeri puan almış olmak kaydıyla giriş sınav duyurusunda yer alan usulle belirlenen sayıda aday arasına girmiş olmak.

İETT'de ‘durağa girmedin’ kavgası! Şoförün direksiyonu bırakıp kadın öğretmene vurduğu anlar kamerada!

EPDK PERSONEL BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Sınav başvuruları 15 Mart 2024 Cuma günü saat 08.00’de başlayıp, 22 Mart 2024 Cuma günü saat 23.59’da sona erecektir.

Adaylar başvurularını, e-Devlet üzerinde Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu- Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr adresi üzerinden gerçekleştirecektir. E-posta veya posta yoluyla yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir. Adaylar yalnızca bir alana başvuru yapabilecektir.

YAZILI SINAVIN TARİHİ VE YERİ

Giriş sınavının yazılı aşaması, 20 Nisan 2024 Cumartesi günü saat 10.00’da Ankara ilinde Gazi Üniversitesi Yerleşkelerinde tek oturumda yapılacaktır. Yazılı sınav 100 sorudan oluşacak ve sınav süresi tüm adaylar için 150 (yüz elli) dakika olacaktır.

Haberin Devamı

Giriş sınavının yazılı aşamasına girmeye hak kazanan adayların isimleri 25-28 Mart 2024 tarihleri arasında https://www.epdk.gov.tr Kurum internet adresinde ve https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr Kariyer Kapısı Platformunda yayımlanacaktır. Adaylara ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır.

Altın neden bu kadar sert bir şekilde yükseliyor, nedeni ne? İşte altında son durum ve güncel altın fiyatları