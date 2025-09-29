2018 yılında 1 kilo altın almıştı: O vatandaş şimdi servetine servet kattı!

2018'de 200 bin liralık altın alan bir vatandaş, 2025'te altınlarını bozdurduğunda 5 milyon 150 bin TL kazanç elde etti. Vatandaş, ''Borsaya yatırmadığım için şükrediyorum'' derken, altının uzun vadede yatırımcısına kazandırdığı bir kez daha görüldü.

DOĞRU TERCİH KAZANDIRDI

Altının son yıllarda istikrarlı şekilde değer kazanması, vatandaşın yatırım tercihinin ne kadar doğru olduğunu ortaya koydu. Bu örnek, güvenli liman olarak görülen altının uzun vadeli yatırımcılara kazandırmaya devam ettiğini bir kez daha gösterdi.

