Altın haftanın ilk gününde uçuşa geçti: Gram altın ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

Altın fiyatları 29 Eylül Pazartesi yani haftanın ilk iş gününe yukarı yönlü seyirle başladı. Çifte rekor kıran gram altın fiyatları 5 bin 100 lira çeyrek altın ise 8 bin 600 lira sınırına ulaştı. Yaşanan hareketlilikle birlikte gözler güncel rakamlara çevrildi. Özellikle de "Bugün gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?" ve "Bugün çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL?" sorularının cevabını araştırıyor. Peki, Cumhuriyet altını, çeyrek ve gram altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL? Merak edenler için güncel rakamları haberimizde derledik. İşte güncel 28 Eylül altın fiyatları alış - satış tablosu...

