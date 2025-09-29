  1. Anasayfa
  2. Ekonomi
  3. Altın haftanın ilk gününde uçuşa geçti: Gram altın ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

Altın haftanın ilk gününde uçuşa geçti: Gram altın ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

Yayınlanma:
Altın haftanın ilk gününde uçuşa geçti: Gram altın ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL?
Altın haftanın ilk gününde uçuşa geçti: 29 Eylül Pazartesi yani haftanın ilk iş gününde altın fiyatları yukarı yönlü seyirle başladı. Peki, gram altın ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte güncel gazete manşetleri...
Altın haftanın ilk gününde uçuşa geçti: Gram altın ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL? 1 110

Altın fiyatları 29 Eylül Pazartesi yani haftanın ilk iş gününe yukarı yönlü seyirle başladı. Çifte rekor kıran gram altın fiyatları 5 bin 100 lira çeyrek altın ise 8 bin 600 lira sınırına ulaştı. Yaşanan hareketlilikle birlikte gözler güncel rakamlara çevrildi. Özellikle de "Bugün gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?" ve "Bugün çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL?" sorularının cevabını araştırıyor. Peki, Cumhuriyet altını, çeyrek ve gram altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL? Merak edenler için güncel rakamları haberimizde derledik. İşte güncel 28 Eylül altın fiyatları alış - satış tablosu...

Altın fiyatları 29 Eylül Pazartesi bugün yani haftanın ilk iş gününde ekonomi gündemini takip edenler ve yatırımcılar tarafından günün ilk ışıklarıyla birlikte merak edilip araştırılıyor. Saat 08.00 itibarıyla gram altın 5 bin 100 lira, çeyrek altın ise 8 bin 600 lira sınırına ulaştı. Peki, bugün çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte merak edilip araştırılan ayrıntılar...

Altın haftanın ilk gününde uçuşa geçti: Gram altın ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL? 2 210

ALTIN TARİHİ REKOR KIRDI - ALTIN FİYATLARI NEDEN YÜKSELİYOR?
Altın, bu sabah Asya piyasalarında salı günü 3.759,23 dolar/ons ile tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşarak rekor tazeledi. Bu yükselişte, Fed'in faiz indirim döngüsüne girmesi beklentisi ve borsa yatırım fonlarına (ETF) devam eden girişler ana etkenler oldu.

Ons altın şu sıralarda ise dünkü kapanışına göre yüzde 0,1 kayıpla 3743,37 dolarda.

Yurtiçi piyasalarda ise gram altın sabah saatlerinde 5003 TL seviyesini görerek tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

Analistler, ABD Merkez Bankası Fed'in faiz indirim döngüsünün masada olmasıyla birlikte, fiyatlar için dördüncü çeyreğe doğru risk-ödül oranının pozitif kalacağını düşündüklerini belirtti.

ETF girişlerinin halen itici güç olmaya devam ettiği de vurgulandı.

Altın haftanın ilk gününde uçuşa geçti: Gram altın ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL? 3 310

BUGÜNKÜ ALTIN FİYATLARI ONS ALTIN
3.807,65
3.808,03

Altın haftanın ilk gününde uçuşa geçti: Gram altın ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL? 4 410

GRAM ALTIN FİYATLARI NE KADAR, KAÇ TL?
5.088,68
5.089,35

Altın haftanın ilk gününde uçuşa geçti: Gram altın ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL? 5 510

ÇEYREK ALTIN FİYATLARI NE KADAR, KAÇ TL?
8.303,00
8.369,00

Altın haftanın ilk gününde uçuşa geçti: Gram altın ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL? 6 610

BUGÜN YARIM ALTIN FİYATLARI NE KADAR, KAÇ TL'YDİ?
16.607,00
16.751,00

Altın haftanın ilk gününde uçuşa geçti: Gram altın ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL? 7 710

TAM ALTIN FİYATLARI NE KADAR, KAÇ TL OLMUŞTU?
31.743,96
32.368,34

Altın haftanın ilk gününde uçuşa geçti: Gram altın ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL? 8 810

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR, KAÇ TL?
32.271,00
32.584,00

Altın haftanın ilk gününde uçuşa geçti: Gram altın ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL? 9 910

REŞAT ALTIN NE KADAR, KAÇ TL?
20.568,47
20.817,95

Altın haftanın ilk gününde uçuşa geçti: Gram altın ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL? 10 1010

ZİYET ALTINI NE KADAR, KAÇ TL?
50.072,93
50.866,80

HABERE YORUM KAT