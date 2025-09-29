  1. Anasayfa
  2. Dünya
  3. Masada kritik görüşme: Trump'ın 21 maddelik ateşkes teklifi üzerine Netanyahu'dan ilk açıklama!

Masada kritik görüşme: Trump'ın 21 maddelik ateşkes teklifi üzerine Netanyahu'dan ilk açıklama!

Son dakika! İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD Başkanı Donald Trump ve ekibi ile Gazze'de ateşkes sağlanması için sunulan 21 maddelik yeni teklif üzerinde çalıştıklarını belirtti.

Masada kritik görüşme: Trump'ın 21 maddelik ateşkes teklifi üzerine Netanyahu'dan ilk açıklama!
Yayınlanma:

Masada kritik görüşme: Trump'ın 21 maddelik ateşkes teklifi üzerine Netanyahu'dan ilk açıklama!

Son dakika! İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD Başkanı Donald Trump ve ekibi ile Gazze'de ateşkes sağlanması için sunulan 21 maddelik yeni teklif üzerinde çalıştıklarını belirtti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD basınına yaptığı açıklamalarda, Gazze'de ateşkesin sağlanması için Trump yönetimi tarafından sunulan 21 maddelik teklif hakkında konuştu.

Masada kritik görüşme: Trump'ın 21 maddelik ateşkes teklifi üzerine Netanyahu'dan ilk açıklama!

Netanyahu, "Henüz kesinleşmiş değil ancak şu anda Başkan Trump'ın ekibiyle çalışıyoruz ve umarım bunu yapabiliriz” dedi.

Rehinelerin serbest bırakılmasını, Hamas'ın silahsızlandırılmasını ve Gazze'nin askerden arındırılmasını istediklerini söyleyen Netanyahu, "Daha önceki açıklamalarımda, örneğin Hamas liderleri ülke dışına çıkarılırsa, savaşı bitirip tüm rehineleri serbest bırakırlarsa, onları serbest bırakırız demiştim. Bu geçmişte söylediğim bir şey fakat bunun üzerinde çalışılması gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Altın haftanın ilk gününde uçuşa geçti: Gram altın ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL?Altın haftanın ilk gününde uçuşa geçti: Gram altın ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

Biz bize yeteriz: 29 Eylül 2025 Pazartesi merak edilen güncel gazete manşetleri...Biz bize yeteriz: 29 Eylül 2025 Pazartesi merak edilen güncel gazete manşetleri...

Meteoroloji Açıkladı, havalar soğudu kuvvetli yağışlara dikkat! 29 Eylül 2025 hava durumu ve sıcaklık oranlarıMeteoroloji Açıkladı, havalar soğudu kuvvetli yağışlara dikkat! 29 Eylül 2025 hava durumu ve sıcaklık oranları

Etiketler :
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT
Dünya
Son dakika: Sumud Filosu'nun imdadına Türkiye yetişti!
Son dakika: Sumud Filosu'nun imdadına Türkiye yetişti!
Netanyahu'yu şok edecek karar! Çin harekete geçerek İsrail'in BM üyeliğinin sonlanmasını istiyor
Netanyahu'yu şok edecek karar! Çin harekete geçerek İsrail'in BM üyeliğinin sonlanmasını istiyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan BM'de konuştu: Çocukların öldüğü bir dünyada huzur olabilir mi?
Cumhurbaşkanı Erdoğan BM'de konuştu: Çocukların öldüğü bir dünyada huzur olabilir mi?
Meloni, o şarttları yerine getirdiği takdirde Filistin'i tanıyacaklarını açıkladı
Meloni, o şarttları yerine getirdiği takdirde Filistin'i tanıyacaklarını açıkladı
Afganistan'da dikkat çeken yasak: Taliban kadın yazarların kitaplarını yasakladı!
Afganistan'da dikkat çeken yasak: Taliban kadın yazarların kitaplarını yasakladı!
Baba Vanga'dan 2026 yılı kehaneti! Korkunç buluşma: Uzaylılarla temas için tarih verdi!
Baba Vanga'dan 2026 yılı kehaneti! Korkunç buluşma: Uzaylılarla temas için tarih verdi!
İşte İsrail'in para babası ülkeler: Birinciyi anladık, ikincisi şok etti!
İşte İsrail'in para babası ülkeler: Birinciyi anladık, ikincisi şok etti!