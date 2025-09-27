2 yıl aradan sonra vanalar açıldı: Irak-Türkiye Ham Petrol Boru Hattı'ndan petrol akışı yeniden başladı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Irak-Türkiye Ham Petrol Boru Hattı'ndan 2 yıl sonra bu sabah saat 07.07 itibariyle petrol akışının yeniden başladığını açıkladı.

Irak Petrol Bakanlığı, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde (IKBY) bulunan sahalardan üretilen ham petrolün Irak Petrol Pazarlama Şirketi'ne (SOMO) teslim edilerek, Ceyhan Limanı üzerinden Irak- Türkiye boru hattı yoluyla ihraç edileceğini açıklamasının ardından beklenen haberi Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar verdi.

2 YIL SONRA PETROL AKIŞI YENİDEN BAŞLADI

Bakan Bayraktar, "6 Şubat 2023'te yaşanan depremler nedeniyle geçici süreyle kapalı kalan ve 4 Ekim 2023 tarihinde BOTAŞ tarafından operasyona hazır hale getirilen Irak-Türkiye Ham Petrol Boru Hattı'ndan bu sabah saat 07.07 itibariyle petrol akışı yeniden başlamıştır." dedi.

Erbil merkezli Rudaw televizyon kanalında da konuyla ilgili habere yer verildi. Buna göre Fişhabur petrol sahasında IKBY heyeti, Irak merkezi hükümeti ve petrol şirketlerinin katılımıyla petrol ihracatına yeniden başlandı.

TÜRKİYE ÜZERİNDEN İHRAÇ EDİLECEK

Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani, IKBY'deki sahalarda üretilen petrolün Irak-Türkiye boru hattı üzerinden ihraç edileceğini duyurmuştu.

