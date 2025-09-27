  1. Anasayfa
  2. Ekonomi
  3. 2 yıl aradan sonra vanalar açıldı: Irak-Türkiye Ham Petrol Boru Hattı'ndan petrol akışı yeniden başladı

2 yıl aradan sonra vanalar açıldı: Irak-Türkiye Ham Petrol Boru Hattı'ndan petrol akışı yeniden başladı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Irak-Türkiye Ham Petrol Boru Hattı'ndan 2 yıl sonra bu sabah saat 07.07 itibariyle petrol akışının yeniden başladığını açıkladı.

2 yıl aradan sonra vanalar açıldı: Irak-Türkiye Ham Petrol Boru Hattı'ndan petrol akışı yeniden başladı
Yayınlanma:

2 yıl aradan sonra vanalar açıldı: Irak-Türkiye Ham Petrol Boru Hattı'ndan petrol akışı yeniden başladı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Irak-Türkiye Ham Petrol Boru Hattı'ndan 2 yıl sonra bu sabah saat 07.07 itibariyle petrol akışının yeniden başladığını açıkladı.

Irak Petrol Bakanlığı, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde (IKBY) bulunan sahalardan üretilen ham petrolün Irak Petrol Pazarlama Şirketi'ne (SOMO) teslim edilerek, Ceyhan Limanı üzerinden Irak- Türkiye boru hattı yoluyla ihraç edileceğini açıklamasının ardından beklenen haberi Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar verdi.

2 yıl aradan sonra vanalar açıldı: Irak-Türkiye Ham Petrol Boru Hattı'ndan petrol akışı yeniden başladı

2 YIL SONRA PETROL AKIŞI YENİDEN BAŞLADI

Bakan Bayraktar, "6 Şubat 2023'te yaşanan depremler nedeniyle geçici süreyle kapalı kalan ve 4 Ekim 2023 tarihinde BOTAŞ tarafından operasyona hazır hale getirilen Irak-Türkiye Ham Petrol Boru Hattı'ndan bu sabah saat 07.07 itibariyle petrol akışı yeniden başlamıştır." dedi.

Erbil merkezli Rudaw televizyon kanalında da konuyla ilgili habere yer verildi. Buna göre Fişhabur petrol sahasında IKBY heyeti, Irak merkezi hükümeti ve petrol şirketlerinin katılımıyla petrol ihracatına yeniden başlandı.

TÜRKİYE ÜZERİNDEN İHRAÇ EDİLECEK

Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani, IKBY'deki sahalarda üretilen petrolün Irak-Türkiye boru hattı üzerinden ihraç edileceğini duyurmuştu.

Meteorolojiden sarı kod: Kış kapıda, 13 ile kuvvetli yağış geliyor!Meteorolojiden sarı kod: Kış kapıda, 13 ile kuvvetli yağış geliyor!

Sadettin Saran'dan flaş karar: O isimlerin bileti kesildi!Sadettin Saran'dan flaş karar: O isimlerin bileti kesildi!

CHP 6 ismi ihraç etti! Gürsel Tekin: ''Hodri meydan!'' dediCHP 6 ismi ihraç etti! Gürsel Tekin: ''Hodri meydan!'' dedi

Etiketler :
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT
Ekonomi
Haftanın son iş günü altın fiyatlarında son durum: Gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve ons altın fiyatları ne kadar, kaç TL?
Haftanın son iş günü altın fiyatlarında son durum: Gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve ons altın fiyatları ne kadar, kaç TL?
Cebinize iyi bakın 1 TL sizi milyoner yapabilir: Hatalı basım değer kattı!
Cebinize iyi bakın 1 TL sizi milyoner yapabilir: Hatalı basım değer kattı!
Altın düşüşe mi geçti: 25 Eylül 2025 Perşembe, Gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve ons altın fiyatları ne kadar?
Altın düşüşe mi geçti: 25 Eylül 2025 Perşembe, Gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve ons altın fiyatları ne kadar?
Altın coştu gidiyor: Gram 5 bin liranın üzerine çıktı! Cumhuriyet altını, çeyrek, yarım ve gram altın bugün ne kadar, kaç TL?
Altın coştu gidiyor: Gram 5 bin liranın üzerine çıktı! Cumhuriyet altını, çeyrek, yarım ve gram altın bugün ne kadar, kaç TL?
Milyonlarca memurun hakkı için Memur-Sen harekete geçti: Maaş promosyonları Rekabet Kurulu'nda!
Milyonlarca memurun hakkı için Memur-Sen harekete geçti: Maaş promosyonları Rekabet Kurulu'nda!
Altın tarihi rekor kırdı 1 gram 5 bin TL'yi gördü: Peki altın çıkmaya devam edecek mi? Cumhuriyet altını, çeyrek, yarım ve gram altın bugün ne kadar?
Altın tarihi rekor kırdı 1 gram 5 bin TL'yi gördü: Peki altın çıkmaya devam edecek mi? Cumhuriyet altını, çeyrek, yarım ve gram altın bugün ne kadar?
Bakan Işıkhan tarih verdi: Milyonların beklediği müjde için ilk adım atıldı!
Bakan Işıkhan tarih verdi: Milyonların beklediği müjde için ilk adım atıldı!