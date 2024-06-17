17 Haziran EURO 2024 maç takvimi! EURO 2024 bugün hangi maçlar var?

Almanya, EURO 2024'ün dördüncü gününde üç müsabakada birden oynanacak. 6 takımın kozlarını paylaşacağı gün, Türk hakem Halil Umut Meler de görev alacak.

EURO 2024 E Grubu'nun ilk haftasında Romanya ve Ukrayna mücadele edecek. Müsabaka Münih Arena'da İsveçli hakem Glenn Nyberg tarafından yönetilecek.

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Romanya-Ukrayna mücadelesi 16.00'da başlayacak.

BELÇİKA - SLOVAKYA

Belçika, EURO 2024 E Grubu'nun ilk haftasında Slovakya ile mücadele edecek. Frankfurt Arena, heyecan verici müsabakaya ev sahipliği yapacak.

Belçika-Avusturya karşılaşmasında Halil Umut Meler düdük çalacaktır. Halil Umut Meler, Emre Eyisoy ve Kerem Ersoy tarafından yardım edilecek. Müsabaka saat 19:00'da başlayacaktır.

AVUSTURYA - FRANSA

EURO 2024 F Grubu'nun ilk haftasında Avusturya ve Fransa mücadele edecek. Düsseldorf Arena, önemli bir mücadeleye ev sahipliği yapacak.

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İspanya Futbol Federasyonu'ndan Jesus Gil Manzano müsabakada görev alacak. Avusturya - Fransa maçı saat 22:00'de başlayacak.