Karpuz seçerken bunlara dikkat edin! 5 adımda doğru karpuz seçmek

Karpuz, sıcak havalarda serinletici ve ferahlatıcı bir lezzete sahiptir ve yaz aylarının vazgeçilmez meyvelerinden biridir. Bununla birlikte, kimse kelek karpuz yemek istemez. Herkes sulu ve tatlı bir karpuz ister. Seçtiğiniz karpuzlar sık sık kelek çıkarsa, aşağıdaki tavsiyeleri takip ederek sulu karpuzları kolayca ayırt edebilirsiniz.

Karpuzun dış kabuğunda sarı leke, tarlada ne kadar kaldığını gösterir. Koyu sarı renk, karpuzun daha olgun ve tatlısı olduğunu gösterir. Ek olarak, karpuzun mat kabuğu olması gerekir; parlak kabuğun olması, karpuzun henüz olgunlaşmadığını gösterebilir.

Düzgün şekilli ve simetrik karpuzlar genellikle daha iyi olgunlaşır. Bir karpuzın içleri kelek çıkarsa, tarlada yeterince gelişmemiş olabilir.

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Tık tık testleri, karpuzun olgunluğunu belirlemenin en yaygın yollarından biridir. Karpuzun üzerine hafifçe vurduğunuzda tok, derin bir ses çıkarıyorsa, içi su doludur. Karpuz kelek olabilir çünkü ses daha tiz ve boştur.

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Genellikle, aynı boyuttaki karpuzlar arasında daha ağır olanını seçmek daha iyidir. Ağır karpuzlar, şeker ve su içeren tatlı ve sulu bir karpuz anlamına gelir.

Karpuzun sapının kuruması, olgunlaştığını gösterir. Herhangi bir yeşil saplı karpuz henüz tam olgunlaşmamış olabilir. Karpuzun alt kısmındaki küçük dairenin büyüklüğü ve rengi de önemlidir. Bu daha küçük ve krem rengi bölge, karpuzun daha tatlısı olduğunu gösterir.