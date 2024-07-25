1500 TL iade alabilirsiniz! Türk Telekom az önce kampanyayı duyurdu

Türk Telekom az önce kampanyayı duyurdu. Türk Telekom hattı kullananlara 1500 TL iade yapılacak. İade şartları ile alakalı detayları haberimizde göreceksiniz.

YAYINLAMA
Google News
1500 TL iade alabilirsiniz! Türk Telekom az önce kampanyayı duyurdu

İlk kez Akbank müşterisi olan Türk Telekom mobil ve evde internet müşterileri, kampanyadan sadece Akbank Mobil uygulaması üzerinden "1040TURKTELEKOM" davet kodunu kullanarak yararlanabileceklerdir.

Akbank Mobil'den müşteri olma hizmeti 18 ila 80 yaş arasında olan kişilere sunulur. Bu nedenle, 18 ila 80 yaş arasında olan müşteriler kampanyadan yararlanabilir.

Kampanya kapsamında elde edilen nakit ödül, Türk Telekom cep telefonu ve/veya evde internet fatura talimatının verilmesi ve faturanın otomatik olarak ödenmesi durumunda müşterilerin vadesiz TL hesaplarına ayın ilk on (on) iş gününde Akbank tarafından nakit olarak aktarılacaktır. otomatik fatura ödemenin gerçekleştiği ayın ilk on iş gününde.

Müşterilerin vadesiz hesaplarından ya da kredi kartlarından otomatik olarak ödenen Türk Telekom faturaları için, Akbank tarafından aylık 500 TL'ye kadar nakit iadeler sağlanacaktır. Bu iadeler, fatura tutarının 500 TL'yi aşması durumunda aylık en fazla 500 TL, fatura tutarının 500 TL'nin altında kalması durumunda ise ödenen fatura tutarı kadar olacaktır.

Müşterilerimiz, birden fazla Türk Telekom cep telefonu faturasını ve evde internet faturasını otomatik olarak ödeyebilir. Bu durumda, toplam tutar dikkate alınacaktır.

Kampanya boyunca, bir müşteri aylık olarak en fazla 500 TL ve toplamda en fazla 1.500 TL nakit ödül alabilecektir.

İlk otomatik ödeme fatura talimatlarının gerçekleşmesini takip eden ayın ilk 10 iş gününde vadesiz TL hesaplarına yatırılan nakit ödüller, Akbank tarafından vadesiz hesabından ya da kredi kartından Türk Telekom cep telefonu ve/veya evde internet fatura talimatlarının gerçekleşmesini takip eden ayın ilk 10 iş gününde vadesiz TL hesaplarına yatırılacaktır. Örneğin, Mart ayında Akbank müşterilerinin davet koduyla nakit iadesi,

Akaryakıt fiyatları yine değişti! Güncel benzin ve motorin fiyatlarıAkaryakıt fiyatları yine değişti! Güncel benzin ve motorin fiyatları

Ehliyete yeni düzenleme geliyor! 69 yaş üstü için kritik kararEhliyete yeni düzenleme geliyor! 69 yaş üstü için kritik karar

Sıcak havalar ne kadar devam edecek? Meteoroloji beklenen açıklamayı yaptıSıcak havalar ne kadar devam edecek? Meteoroloji beklenen açıklamayı yaptı

Mart ayında ödenen faturalar için Nisan ayının ilk on iş gününde,

Nisan ayında ödenen faturalar için Mayıs ayının ilk on iş gününde

Mayıs ayında ödenen faturalar için Haziran ayının ilk on iş gününde

Haziran ayında ödenen faturalar için Temmuz ayının ilk on iş gününde,

Temmuz ayında ödenen faturalar için Ağustos ayının ilk on iş gününde,

Ağustos ayında ödenen fatura talimatları, Eylül ayının ilk on iş gününde vadesiz TL hesaplarına yatırılacaktır.

Müşterilerimizin açık vadesiz TL hesaplarına nakittir. Geçersiz hesapları veya vadesiz hesapları olmayan müşterilerimize ödül verilemeyecektir.

Etiketler :
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Türk Hava Yolları ucuz bilet satacak! Tatilcilere yüzde 40 indirimli bilet fırsatı
Türk Hava Yolları ucuz bilet satacak! Tatilcilere yüzde 40 indirimli bilet fırsatı
Bankalar promosyonda rakamları güncelledi kesenin ağzını açtı: Hangi banka en yüksek emekli maaş promosyonu veriyor?
Bankalar promosyonda rakamları güncelledi kesenin ağzını açtı: Hangi banka en yüksek emekli maaş promosyonu veriyor?
Bankalar işin tadını kaçırdı! Konut kredisinde kurnazlığa yaparak 7 kalemde masraf kesiyorlar
Bankalar işin tadını kaçırdı! Konut kredisinde kurnazlığa yaparak 7 kalemde masraf kesiyorlar
Promosyon ödemesi rekor seviyede! Emekliye 24 bin lira ödeme yapılacak
Promosyon ödemesi rekor seviyede! Emekliye 24 bin lira ödeme yapılacak
Son Haberler
Fenerbahçeye imza atan Youssef En-Nesyri kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır? Futbol kariyeri
Fenerbahçeye imza atan Youssef En-Nesyri kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır? Futbol kariyeri
Trabzonspor’la anlaşan Stefan Savic kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır?
Trabzonspor’la anlaşan Stefan Savic kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır?
Özgür Özel'den Erdoğan'a belediyelerden borç tahsili yanıtı: En borçlu 5 belediye, 5'i de AKP'den aldığımız belediyeler
Özgür Özel'den Erdoğan'a belediyelerden borç tahsili yanıtı: En borçlu 5 belediye, 5'i de AKP'den aldığımız belediyeler
Naci Görür 'endişe ediyoruz büyük deprem olabilir' diyerek o bölgeleri uyardı
Naci Görür 'endişe ediyoruz büyük deprem olabilir' diyerek o bölgeleri uyardı
Araç kullanıcılarına güzel haber! gece yarısı fiyatlar değişti, Motorine indirim geldi
Araç kullanıcılarına güzel haber! gece yarısı fiyatlar değişti, Motorine indirim geldi
Bugün altın ne kadar? Gram, çeyrek kaç TL? 25 Temmuz Perşembe güncel altın fiyatları
Bugün altın ne kadar? Gram, çeyrek kaç TL? 25 Temmuz Perşembe güncel altın fiyatları
Çok Okunanlar
Naci Görür 'endişe ediyoruz büyük deprem olabilir' diyerek o bölgeleri uyardı
Naci Görür 'endişe ediyoruz büyük deprem olabilir' diyerek o bölgeleri uyardı
Bankalar işin tadını kaçırdı! Konut kredisinde kurnazlığa yaparak 7 kalemde masraf kesiyorlar
Bankalar işin tadını kaçırdı! Konut kredisinde kurnazlığa yaparak 7 kalemde masraf kesiyorlar
'Terör sevici bize merhamet dersi veremez': 25 Temmuz 2024 Perşembe gazete manşetleri
'Terör sevici bize merhamet dersi veremez': 25 Temmuz 2024 Perşembe gazete manşetleri
Bankalar promosyonda rakamları güncelledi kesenin ağzını açtı: Hangi banka en yüksek emekli maaş promosyonu veriyor?
Bankalar promosyonda rakamları güncelledi kesenin ağzını açtı: Hangi banka en yüksek emekli maaş promosyonu veriyor?
Yatırımcı soruyor: Bitcoin Fiyatı, bugün neden düşüyor?
Yatırımcı soruyor: Bitcoin Fiyatı, bugün neden düşüyor?
Altın düşer mi Çıkar mı? 24 Temmuz Çarşamba güncel gram, çeyrek, cumhuriyet, ons altın fiyatları
Altın düşer mi Çıkar mı? 24 Temmuz Çarşamba güncel gram, çeyrek, cumhuriyet, ons altın fiyatları
Yorumlananlar
Ekrem İmamoğlu: Yapmayın bunu, milletimize oturup konuşalım
Ekrem İmamoğlu: Yapmayın bunu, milletimize oturup konuşalım