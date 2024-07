1500 TL iade alabilirsiniz! Türk Telekom az önce kampanyayı duyurdu

İlk kez Akbank müşterisi olan Türk Telekom mobil ve evde internet müşterileri, kampanyadan sadece Akbank Mobil uygulaması üzerinden "1040TURKTELEKOM" davet kodunu kullanarak yararlanabileceklerdir.

Akbank Mobil'den müşteri olma hizmeti 18 ila 80 yaş arasında olan kişilere sunulur. Bu nedenle, 18 ila 80 yaş arasında olan müşteriler kampanyadan yararlanabilir.

Kampanya kapsamında elde edilen nakit ödül, Türk Telekom cep telefonu ve/veya evde internet fatura talimatının verilmesi ve faturanın otomatik olarak ödenmesi durumunda müşterilerin vadesiz TL hesaplarına ayın ilk on (on) iş gününde Akbank tarafından nakit olarak aktarılacaktır. otomatik fatura ödemenin gerçekleştiği ayın ilk on iş gününde.

Müşterilerin vadesiz hesaplarından ya da kredi kartlarından otomatik olarak ödenen Türk Telekom faturaları için, Akbank tarafından aylık 500 TL'ye kadar nakit iadeler sağlanacaktır. Bu iadeler, fatura tutarının 500 TL'yi aşması durumunda aylık en fazla 500 TL, fatura tutarının 500 TL'nin altında kalması durumunda ise ödenen fatura tutarı kadar olacaktır.

Müşterilerimiz, birden fazla Türk Telekom cep telefonu faturasını ve evde internet faturasını otomatik olarak ödeyebilir. Bu durumda, toplam tutar dikkate alınacaktır.

Haberin Devamı

Kampanya boyunca, bir müşteri aylık olarak en fazla 500 TL ve toplamda en fazla 1.500 TL nakit ödül alabilecektir.

İlk otomatik ödeme fatura talimatlarının gerçekleşmesini takip eden ayın ilk 10 iş gününde vadesiz TL hesaplarına yatırılan nakit ödüller, Akbank tarafından vadesiz hesabından ya da kredi kartından Türk Telekom cep telefonu ve/veya evde internet fatura talimatlarının gerçekleşmesini takip eden ayın ilk 10 iş gününde vadesiz TL hesaplarına yatırılacaktır. Örneğin, Mart ayında Akbank müşterilerinin davet koduyla nakit iadesi,

Akaryakıt fiyatları yine değişti! Güncel benzin ve motorin fiyatları

Ehliyete yeni düzenleme geliyor! 69 yaş üstü için kritik karar

Sıcak havalar ne kadar devam edecek? Meteoroloji beklenen açıklamayı yaptı

Mart ayında ödenen faturalar için Nisan ayının ilk on iş gününde,

Nisan ayında ödenen faturalar için Mayıs ayının ilk on iş gününde

Mayıs ayında ödenen faturalar için Haziran ayının ilk on iş gününde

Haziran ayında ödenen faturalar için Temmuz ayının ilk on iş gününde,

Temmuz ayında ödenen faturalar için Ağustos ayının ilk on iş gününde,

Ağustos ayında ödenen fatura talimatları, Eylül ayının ilk on iş gününde vadesiz TL hesaplarına yatırılacaktır.

Müşterilerimizin açık vadesiz TL hesaplarına nakittir. Geçersiz hesapları veya vadesiz hesapları olmayan müşterilerimize ödül verilemeyecektir.