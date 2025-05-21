İBB'de mali kriz çanları çalıyor: CHP'li Barış Yarkadaş canlı yayında konuştu

İBB'de mali kriz çanları çalıyor: Gezeteci Barış Yarkadaş, katıldığı canlı yayında, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin bir mali krize doğru sürüklendiğini söyledi.

Gazeteci ve CHP eski Milletvekili Barış Yarkadaş, katıldığı canlı yayında 560 milyar liralık yolsuzluk vurgunun ifşa olduğu ve eski belediye başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklandığı İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik çarpıcı açıklamalarda bulundu.

"İBB MALİ KRİZE GİDİYOR"

Barış Yarkadaş, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin bir mali krize doğru sürüklendiğini söyledi. İBB'de görevli çok sayıda temizlik işçisinin haklarının uzun süredir

ödenemediğini belirten Yarkadaş, CHP'li birçok ilçe belediyesinde de aynı durumla karşı karşıya kalındığını ifade etti.

Özellikle İBB'nin özel halk otobüslerinin hak edişlerinin ödeyememesinin büyük bir problem olduğunu söyleyen Yarkadaş, raylı sistemlerle ilgili de sorunlar yaşandığını belirterek "Raylı sistem yüklenicilerinin paralarının ödenmesinde çok zorluk çekiliyor. Raylı sistem dediğimiz bu metro inşaatları. Mesela Göztepe metrosunun açılışı 2025'ten 2026 yılına ertelendi. Kirazlı-Halkalı metrosu başlayacaktı, henüz başlanamadı. Mahmutbey-Esenyurt metrosunun inşaatı neredeyse durma noktasına geldi" dedi.

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