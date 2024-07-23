Akaryakıt fiyatları yine değişti! Güncel benzin ve motorin fiyatları

Akaryakıt fiyatları son zamanlarda döviz kurları ve brent petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar nedeniyle sürekli olarak değişiyor. Akaryakıt fiyatları yine değişti! Güncel benzin ve motorin fiyatlarını sizler için derledik.

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Akaryakıt fiyatları yine değişti! Güncel benzin ve motorin fiyatları

2024 yılının ilk altı ayında Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) zammı, enflasyon oranlarının artmasıyla birlikte benzin ve diğer yakıt fiyatlarında önemli değişiklikler yaptı. 20 Temmuz 2024 tarihinden itibaren, Türkiye'nin birçok şehrinde benzin, motorin ve LPG fiyatlarında değişiklikler yapıldı.

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İstanbul Anadolu Yakası

Benzin: 44.87 TL

Motorin: 44.83 TL

LPG: 22.80 TL

İstanbul Avrupa Yakası

Benzin: 45.00 TL

Motorin: 44.90 TL

LPG: 22.93 TL

Ankara

Benzin: 45.70 TL

Motorin: 45.63 TL

LPG: 23.10 TL

İzmir

Benzin: 46.05 TL

Motorin: 46.03 TL

LPG: 23.22 TL

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