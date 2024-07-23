Akaryakıt fiyatları yine değişti! Güncel benzin ve motorin fiyatları

2024 yılının ilk altı ayında Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) zammı, enflasyon oranlarının artmasıyla birlikte benzin ve diğer yakıt fiyatlarında önemli değişiklikler yaptı. 20 Temmuz 2024 tarihinden itibaren, Türkiye'nin birçok şehrinde benzin, motorin ve LPG fiyatlarında değişiklikler yapıldı.
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İstanbul Anadolu Yakası
Benzin: 44.87 TL
Motorin: 44.83 TL
LPG: 22.80 TL
İstanbul Avrupa Yakası
Benzin: 45.00 TL
Motorin: 44.90 TL
LPG: 22.93 TL
Ankara
Benzin: 45.70 TL
Motorin: 45.63 TL
LPG: 23.10 TL
İzmir
Benzin: 46.05 TL
Motorin: 46.03 TL
LPG: 23.22 TL