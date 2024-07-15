15 Temmuz'da hastane, sağlık ocakları ve eczaneler açık olacak mı?

Resmi tatilin olması nedeniyle vatandaşlar, bugün hangi kurumların açık olduğunu merak ediyor. Özellikle sağlık oacağı ve eczaneler açık mı? Sorusuna yanıt aranıyor.

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15 Temmuz'da hastane, sağlık ocakları ve eczaneler açık olacak mı?

15 Temmuz Milli Birlik ve Demokrasi Günü resmi tatil olduğu için resmi kurum ve kuruluşların çoğu çalışmalarına ara veriyor. Bu sebeple Pazartesi günü hastane ve sağlık ocaklarına gidecek vatandaşlar merak içinde hastane ve sağlık ocaklarının bugün kapalı olup olmayacağını araştırıyor. 15 Temmuz'da hastane, sağlık ocakları ve eczaneler açık mı? İşte bunun detayları...

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15 TEMMUZ'DA HASTANELER AÇIK OLACAK MI?

15 Temmuz'da hastaneler poliklinik hizmeti vermeyecek. Ancak, hastanelerin acil servisleri hizmet vermeye devam edecek. Sağlık ocakları, resmi tatil günlerinde hizmet vermiyor. Resmi tatil günlerinde sadece nöbetçi eczaneler açık oluyor.

Alışveriş merkezlerinde yer alan eczaneler de dahil olmak üzere bağlı bulundukları bölgedeki eczane çalışma gün ve açılış kapanış saatlerine uymak zorundalar.

Birden fazla eczanenin bulunduğu bölgelerde belirlenen çalışma saatleri dışında ve 15 Temmuz gibi resmi tatil günlerinde yalnız nöbetçi eczaneler hizmet verebilir. Nöbetçi eczane dışındaki hiçbir eczane, nöbet saatlerinde faaliyet gösteremez.

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