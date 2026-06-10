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15 ilde düğmeye basıldı: Sahte ekspertizle kredi dolandırıcılığı operasyonu!

İstanbul merkezli 15 ilde düzenlenen operasyonda, ağır hasarlı ve kazalı araçların sahte ekspertiz raporlarıyla sağlam gösterilerek kredi çekilmesi olayına karışan 27 şüpheli gözaltına alındı.

15 ilde düğmeye basıldı: Sahte ekspertizle kredi dolandırıcılığı operasyonu!
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15 ilde düğmeye basıldı: Sahte ekspertizle kredi dolandırıcılığı operasyonu!

İstanbul merkezli 15 ilde düzenlenen operasyonda, ağır hasarlı ve kazalı araçların sahte ekspertiz raporlarıyla sağlam gösterilerek kredi çekilmesi olayına karışan 27 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul merkezli 15 ilde, ağır hasarlı ve kazalı araçların sahte ekspertiz raporlarıyla sağlam gösterilerek kredi kullandırıldığı iddiasına yönelik düzenlenen operasyonda 27 şüpheli gözaltına alındı.

15 ilde düğmeye basıldı: Sahte ekspertizle kredi dolandırıcılığı operasyonu!

İstanbul emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 'Örgütlü kredi dolandırıcılığı' suçuna ilişkin çalışma başlattı.

15 ilde düğmeye basıldı: Sahte ekspertizle kredi dolandırıcılığı operasyonu!

Soruşturma kapsamında örgüt üyelerinin, kazalı ve hasarlı araçların temini, kredi işlemlerinde kullanılacak kişilerin belirlenmesi ve ekspertiz süreçlerinin yürütülmesinde görev paylaşımı yaptığı tespit edildi. Elde edilen belge ve bulgular incelendiğinde, organize şekilde hareket eden şüphelilerin usulsüz ekspertiz raporları düzenleyerek kullanılan kredilerin geri ödenmemesi yoluyla aracı kurumu zarara uğrattıkları belirlendi.

15 ilde düğmeye basıldı: Sahte ekspertizle kredi dolandırıcılığı operasyonu!

ARALARINDA ESKPERTİZ BAYİDE BULUNAN 27 KİŞİ GÖZALTINDA

Yapılan incelemelerde; ağır hasarlı, deprem nedeniyle zarar görmüş ve trafik kazalarına karışmış bazı araçların, bağlantılı ekspertiz firmalarınca düzenlenen gerçeğe aykırı raporlarla hasarsız veya sağlam durumda gösterildiği ortaya çıktı. Araçlar arasında daha önce basına yansıyan bazı araçların da bulunduğu öğrenildi. Çalışmaların tamamlanmasının ardından ekipler, bu sabah İstanbul merkezli olmak üzere Kocaeli, Gaziantep, Sakarya, Mardin, Bursa, Manisa, Şanlıurfa, Erzurum, Muğla, Adana, Aksaray, İzmir, Ankara ve Iğdır'da eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda, aralarında ekspertiz bayi yetkililerinin de bulunduğu 27 şüpheli gözaltına alındı.

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