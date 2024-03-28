12 yaşındaki çocuğu taciz ettiği iddia edilen şahısa işte böyle meydan dayağı attılar!

Aydın'ın İncirliova ilçesinde gece saatlerinde meydana gelen olayda, vatandaşlar tarafından 12 yaşındaki kız çocuğunu taciz ettiği iddia edilen 25 yaşındaki şahıs komaya girene kadar dayak yedi.

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12 yaşındaki çocuğu taciz ettiği iddia edilen şahısa işte böyle meydan dayağı attılar!

Aydın'ın İncirliova ilçesinde bir kız çocuğunu taciz ettiği ileri sürülen şahıs, mahalle sakinleri tarafından öldüresiye dövüldü. Sokak ortasında şahsı komalık edinceye kadar döven şahısları balkona çıkan vatandaşlar da alkışladı.

12 yaşındaki çocuğu taciz ettiği iddia edilen şahısa işte böyle meydan dayağı attılar!
Olay, İncirliova ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Aykut Ozan Caddesi'nde gece yarısı yaşandı. Edinilen bilgiye göre, 12 yaşındaki bir kız çocuğunu taciz ettiği ileri sürülen 25 yaşlarındaki şahsı yakalayan mahalle sakinleri dövmeye başladı. Olayı öğrenen bazı kişilerin de müdahil olduğu olayda, mahalledeki diğer vatandaşlar da şahsı darp etti.

12 yaşındaki çocuğu taciz ettiği iddia edilen şahısa işte böyle meydan dayağı attılar!

Meydan dayağı attıkları şahsı darp ederken görüntü çektiren vatandaşlar, tacizci olduğunu ileri sürdükleri şahsın durumunun ibret olmasını istediler. Balkona çıkan vatandaşların ise şahsı döven kişileri alkışladığı görüldü. Mahalle sakinlerinin öldüresiye dövdüğü şahsın daha sonra polis ekiplerine teslim edildiği öğrenildi.


Güvenlik güçleri tarafından el konulan olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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