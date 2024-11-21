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12 bin polis adayı için ön başvuru süreci başladı: İşte o şartlar...

32. Dönem POMEM giriş sınavı aday belirleme ön başvuru duyurusu, başladı: İşte o şartlar...

12 bin polis adayı için ön başvuru süreci başladı: İşte o şartlar...
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32. Dönem POMEM giriş sınavı aday belirleme ön başvuru duyurusu, başladı: İşte o şartlar...

32. Dönem POMEM giriş sınavı aday belirleme ön başvuru duyurusu, Polis Akademisi Başkanlığının internet sitesinden yapıldı.

Buna göre, POMEM'e, lisans mezunu 8 bin 160 erkek ile 1440 kadın ve ön lisans mezunu 2 bin 40 erkek ile 360 kadın olmak üzere toplam 12 bin öğrenci alınacak.

12 bin polis adayı için ön başvuru süreci başladı: İşte o şartlar...

Bugün başlayan ön başvurular, 9 Aralık saat 17.00'ye kadar "http://www.pa.edu.tr" adresinden e-devlet şifresiyle yapılabilecek.

Adaylarda, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca lisans mezunları için yapılan 2023 veya 2024 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavlarının (KPSS) birinden P3 puan türünden en az 60, ön lisans mezunları için yapılan 2024 KPSS P93 puan türünden en az 65 taban puanı ve üzeri puan almış olması şartı aranacak.

12 bin polis adayı için ön başvuru süreci başladı: İşte o şartlar...

Alıma ilişkin sınav takvimi, Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sitesi "www.pa.edu.tr"den ilan edilecek.

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Kaynak:AA

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